Leandro Lima, jogador de futebol, morre aos 23 anos na República Tcheca

O brasileiro Leandro Lima faleceu, neste domingo, na República Tcheca. O jogador de 23 anos atuava pelo FK Pardubice. Ele é jogador é irmão de Léo Jabá, ex-Vasco e Corinthians, que lamentou a despedida nas redes sociais. A causa da morte não foi divulgada.

O clube do atleta informou o acontecimento via redes sociais. Em nota publicada, o FK Pardubice afirmou "com grande pesar, devemos anunciar uma notícia muito triste relacionada a um dos jogadores do FK Pardubice. O jogador brasileiro, Leandro Lima, faleceu repentinamente. Este acontecimento nos abalou profundamente. Lamentamos muito e estamos com os seus entes queridos em pensamento, expressando nossas sinceras condolências."

Leandro Lima iniciou a carreira na base da Ponte Preta e estreou profissionalmente pelo São Bernardo FC em 2018, aos 17 anos. Ao longo da formação, também passou por Fluminense, Oeste, Bahia, CA Diadema e União Mogi.

Em 2022, disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, principal torneio de base do país. No ano seguinte, migrou para o futebol europeu ao assinar com o FK Pardubice, da primeira divisão da República Tcheca.

Na Europa, foi emprestado ao Samgurali Tsalbulko, da Geórgia, e ao SK Prostejov, da segunda divisão tcheca, onde fez seu último jogo, em 14 de março. Após o retorno, foi reintegrado ao time B do FK Pardubice.