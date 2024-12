Os 10 álbuns que definiram 2024; veja lista

O ano de 2024 consolidou a diversidade como a grande força da música nacional. Álbuns de artistas consagrados e emergentes ampliaram os horizontes da produção nacional.

Liniker, com seu álbum Caju, conquistou quatro prêmios no Prêmio Multishow 2024, incluindo Artista do Ano e Álbum do Ano. Matuê, por sua vez, alcançou uma nova etapa na carreira com o lançamento de 333, que trouxe uma nova energia ao gênero e conectou o público jovem a questões sociais relevantes.

De Gilberto Gil a Ludmilla, os artistas brasileiros mostraram como o Brasil é diverso também na música, passando por estilos como rap, samba, MPB e funk. Veja os principais destaques:

Mistura de gêneros e a ascensão do trap

O trap brasileiro teve um crescimento notável em 2024, com Matuê lançando seu aguardado álbum 333, que solidificou sua posição entre os principais nomes do subgênero. Este trabalho não apenas apresenta uma mistura vibrante de elementos do funk e beats eletrônicos, mas também conecta o público jovem a questões sociais contemporâneas, como racismo e desigualdade.

Liniker, com seu álbum Caju, trouxe um novo protagonismo ao samba, explorando as raízes da MPB com arranjos inovadores que revitalizam o gênero. Gloria Groove, por sua vez, reafirmou sua versatilidade em Serenata da GG, onde combina música popular com teatralidade, criando uma experiência única.

Além disso, Duquesa surpreendeu com Taurus Vol. 2, um trabalho que explora as nuances do R&B nacional, mantendo uma conexão com referências internacionais enquanto preserva a essência brasileira. Esses artistas demonstram como a música nacional está se reinventando e se diversificando, refletindo a riqueza cultural do Brasil.

Funk, pagode e a conexão com o mercado internacional

No funk, MC Hariel entregou em Funk Superação – Ao Vivo um trabalho que vai além da música, transformando suas letras em um reflexo de superação e resiliência.

Gravado ao vivo, o álbum captura a energia e a conexão do artista com seu público, criando uma ambientação de troca e aprendizado. A seleção das faixas passa por produções que destacam os pontos fortes de Hariel, abordando temas como fé, luta e sonhos.

Destaques como A Dança, com Gilberto Gil, e Vida Louca, Bela e Curta mostram a habilidade de Hariel em conectar o funk com narrativas reais e emocionais.

No âmbito da música ao vivo, Ludmilla trouxe Numanice #3 (Ao Vivo), consolidando seu projeto de pagode com interpretações emocionantes e marcadas pela força de sua voz.

O álbum reafirma seu espaço na música nacional, com faixas que passeiam entre o romântico e o descontraído, mostrando a versatilidade da cantora.

A força da música pop e a conexão internacional

Duda Beat marcou 2024 com Tara e Tal, um álbum que reforça sua identidade única no pop brasileiro, misturando sonoridades eletrônicas com letras que exploram temas de amor, desejo e autoconhecimento.

Internacionalmente, o público brasileiro foi impactado por grandes lançamentos. Eternal Sunshine, de Ariana Grande, trouxe baladas emocionantes e um lado mais introspectivo da artista.

Beyoncé entregou Cowboy Carter, um trabalho visual e musical que mistura country e pop, enquanto Billie Eilish voltou ao topo das paradas com Hit Me Hard and Soft, uma obra que mescla letras profundas com beats minimalistas.

A música como reflexo da sociedade

Ao longo de 2024, ficou evidente que a música brasileira e internacional mantém seu papel de reflexo da sociedade, ao mesmo tempo em que experimenta novas formas de expressão artística.

Os dez álbuns que marcaram o ano refletem não apenas a pluralidade de estilos, mas também a força da cultura contemporânea em reinventar suas narrativas e estéticas.

Os dez álbuns que definiram 2024:

Matuê – 333

Liniker – Caju

Gloria Groove – Serenata da GG

Duquesa – Taurus Vol. 2

Ludmilla – Numanice #3 (Ao Vivo)

MC Hariel – Funk Superação – Ao Vivo

Jota.pê – Se o Meu Peito Fosse o Mundo

Ana Castela – Boiadeira Internacional (Ao Vivo)

Yago Oproprio – Oproprio

Duda Beat – Tara e Tal