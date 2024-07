Onde assistir todos os filmes do Shrek?

Os filmes da franquia Shrek são um sucesso mundial e continuam encantando públicos de todas as idades. Lançada inicialmente em 2001, a série rapidamente conquistou fãs com suas histórias engraçadas, personagens cativantes e uma abordagem única aos contos de fadas tradicionais. Para os fãs brasileiros que querem revisitar as aventuras do ogro verde e seus amigos, há várias opções de streaming disponíveis.

Onde assistir aos filmes do Shrek

Shrek (2001)

Neste primeiro filme, conhecemos Shrek, um ogro que vive isolado em seu pântano. Sua vida tranquila é interrompida quando Lorde Farquaad expulsa os personagens de contos de fadas para sua casa. Para recuperar seu lar, Shrek aceita resgatar a Princesa Fiona, descobrindo segredos e formando amizades inesperadas ao longo do caminho.

Disponível em:

Amazon Prime Video

Claro Video

Globoplay

Shrek 2 (2004)

Na sequência, Shrek e Fiona visitam os pais dela no reino de 'Tão Tão Distante'. Lá, enfrentam a desaprovação da família real e as tramas da Fada Madrinha, que quer que seu filho, Príncipe Encantado, se case com Fiona. Com a ajuda de Burro e Gato de Botas, Shrek luta para proteger seu casamento

Disponível em:

Amazon Prime Video

Claro Video

Globoplay

Shrek Terceiro (2007)

Quando o Rei Harold adoece, Shrek é nomeado seu sucessor. Relutante em assumir o trono, Shrek parte em busca de Artur, um primo distante de Fiona. Durante essa busca, o Príncipe Encantado planeja sua vingança, tornando a missão de Shrek ainda mais complicada.

Disponível em:

Amazon Prime Video

Claro Video

Globoplay

Shrek Para Sempre (2010)

Sentindo-se preso em sua rotina, Shrek assina um contrato com Rumpelstiltskin e se vê em uma realidade onde nunca existiu. Para restaurar sua vida e salvar seus amigos, ele precisa desfazer o contrato antes que o tempo acabe.

Disponível em:

Amazon Prime Video

Claro Video

Globoplay

Gato de Botas (2011)

Embora não seja um filme de Shrek, o spin-off sobre o Gato de Botas segue o charmoso felino em uma aventura para encontrar os Feijões Mágicos e limpar seu nome. Esta história se passa antes de ele conhecer Shrek.

Disponível em:

Amazon Prime Video (incluso na assinatura)

Apple TV (alugar ou comprar)

Google Play (alugar ou comprar)

Gato de Botas 2: O Último Desejo (2022)

Nesta sequência, o Gato de Botas descobre que usou oito de suas nove vidas e embarca em uma última missão para encontrar o mítico Último Desejo e restaurar suas vidas perdidas.

Disponível em:

Amazon Prime Video (incluso na assinatura)

Apple TV (alugar ou comprar)

Google Play (alugar ou comprar)

A origem e o sucesso de Shrek

A franquia Shrek começou com o lançamento do primeiro filme em 2001, produzido pela DreamWorks Animation. Baseado no livro "Shrek!" de William Steig, o filme foi revolucionário por sua abordagem satírica dos contos de fadas tradicionais e seu humor irreverente. O sucesso do primeiro filme levou à produção de várias sequências e spin-offs, além de especiais de televisão.

Shrek foi dublado por Mike Myers (Shrek), Eddie Murphy (Burro), e Cameron Diaz (Princesa Fiona), cujas performances de voz contribuíram significativamente para o sucesso da série. A franquia se tornou um marco da cultura pop, com críticas positivas e uma base de fãs leal.