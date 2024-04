Cão ator de 'Anatomia de uma Queda' ganha minissérie

Depois de viralizar nas redes sociais, conquistar o coração dos cinéfilos e garantir uma cadeira especial na cerimônia do Oscar deste ano, Messi, o cão 'ator' em "Anatomia de Uma Queda" — e não o jogador de futebol — vai ganhar uma minissérie.

O título será ambientado na França, filmado no Festival de Cannes de 2023, segundo informações da IndieWire. Quem assina a produção é a D18 Paris, que se comprometeu a mostrar todo o festival pelos olhos e pela voz do cão.

A minissérie terá oito episódios e vai se chamar Messi: The Cannes Film Festival From a Dog's Eye View ("Messi: O Festival de Cannes do ponto de vista de um cachorro"). Ainda não há previsão de quando será lançada no Brasil.

O sucesso de Messi

"Anatomia de uma Queda" levou uma estatueta do Oscar na categoria de melhor roteiro original, assinado por Justine Triet. Mas do elenco parrudo e da temática, quem mais chamou a atenção no filme foi Messi, cão da raça Border Collie, que tem um papel importante na trama.

O cachorro passou mais de seis meses em preparação para o papel, no qual aparece doente, de olhos fechados, e interage com os personagens principais (Sandra Hüller e Milo Machado Graner).

A atuação de Messi conquistou o coração do público que assistiu ao filme e o cão viralizou nas redes sociais de sua tutora e da própria Academia Cinematográfica de Artes de Hollywood, que faz a votação do Oscar.

Onde assistir 'Anatomia de uma Queda'?

O filme estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, 25. O lançamento original por aqui foi na 47ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, em agosto de 2023.

Quem está no elenco de 'Anatomia de uma Queda'?

Participam do elenco Sandra Hüller, Milo Machado Graner, Samuel Theis, Swann Arlaud, Jehnny Beth, Antoine Reinartz, Camille Rutherford, entre outros.