'O Simpatizante' vai fazer com que o público abra os olhos para a história do Vietnã, diz Sandra Oh

Momentos marcantes, em especial os fatos históricos, como guerras, sempre têm mais de um lado. Mas, às vezes, somente um deles fica registrado na história e no imaginário das pessoas, como foi com a Guerra do Vietnã, tão registrada em filmes de Hollywood — "Platoon" (1968), "Apocalipse Now"(1979) e "O Sobrevivente" (2006) são bons exemplos. Encontrar a visão do Vietnã sobre o conflito, em especial no cinema, é bem mais difícil.

É justamente nesse espaço que a mais nova aposta da HBO, "O Simpatizante", quer se colocar. Feita em parceria com a A24, a minissérie estreia neste domingo, 14, nos canais da HBO e no streaming da Max. O enredo, baseado no livro de Viet Thanh Nguyen, vencedor do Prêmio Pulitzer de literatura de ficção, aborda a história do "Capitão" (Hoa Xuande), um norte-vietnamita que se incorpora ao exército do Sul do Vietnã nos anos 1970. Exilado de seu país e à serviço do governo comunista do Norte do Vietnã como espião, ele viaja para a Califórnia (EUA) e atua como consultor cultural de um filme norte-americano sobre a guerra, focado na visão ocidental do conflito.

Com sete capítulos, a produção conta com elenco composto pelo vencedor do Oscar Robert Downey Jr. (Oppenheimer) e também com a vencedora do Emmy Sandra Oh (Grey's Anatomy) e Hoa Xuande (Cowboy Bebop), que concederam uma entrevista da qual a EXAME fez parte.

"É curioso pensar que conhecemos só o lado ocidental de uma guerra", explica a atriz Sandra Oh, canadense com ascendência coreana. "Estar no set com o elenco, que era principalmente composto por vietnamitas e pessoas com ascendência vietnamita, isso abriu meus olhos. Foi para mim a experiência mais inaugural de todas, há muitas histórias e muita dor que precisa ser abordada com respeito pelas pessoas de quem ela trata".

Hoa Xuande em "O Simpatizante", da HBO (The Sympathizer/ HBO/Divulgação)

O lado 'perdido' da Guerra do Vietnã

"O Simpatizante" é protagonizado por Hoa Xuande, ator australiano com ascendência vietnamita. Fluente tanto em inglês quanto na língua oficial do Vietnã, ele interpreta o Capitão, personagem sem nome que é filho de mãe vietnamita e pai francês. Na maior parte das cenas, ele alterna entre o inglês e o vietnamita.

"Foi importante estar em uma série cujo idioma principal não é o inglês e sim o vietnamita. É um marco de quem está em foco ali, até porque, até mesmo para os meus pais, a gente cresceu com histórias que deixaram a perspectiva das pessoas do Vietnã perdidas. O idioma acaba tendo esse poder de orientar a história, algo que o meu personagem preza muito", explica.

Para ele, o que chamou a atenção na minissérie foi o cuidado da produção com a história, para que não tivesse o viés dos Estados Unidos tão característico das produções sobre a época. "As representações da guerra foram retratadas de uma maneira muito impositiva através dessa perspectiva ocidental, que silencia muita gente. Quando li o roteiro e vi que teria muito desse outro olhar, isso me chamou a atenção"

Hoa Xuande, Fred Nguyen Khan e Alan Trong em "O Simpatizante" (The Sympathizer/ HBO/Divulgação)

Fred Nguyen Khan (Fatherhood) e Alan Trong (A Guerra do Amanhã), ambos atores coadjuvantes com ascendência vietnamita, também alternam os idiomas na série. "Eu realmente aprecio o fato de que a língua vietnamita é usada na maior parte da produção. Não faz o menor sentido colocar dois atores vietnamitas, no Vietnã, falando inglês", pontuou Fred. "Lógico, tive que estudar o idioma, faz um certo tempo que não praticava, mas valeu a pena".

"Ter a língua oficial ali, presente, é a melhor forma de dar voz a essas pessoas, literalmente", complementou Alan.

Mas só o idioma não bastou para trazer "O Simpatizante" às telas. Xuande precisou se aprofundar muito mais na história da Guerra do Vietnã, o que depois se tornou uma verdadeira busca por conhecimento.

"Eu sou de uma geração mais jovem, então acompanhei muito pouco da guerra, até mesmo de suas consequências, me baseava muito no que meus pais me contaram quando eu era criança", saliente ele. "Eu realmente tentei me aprofundar nos fatos da época, tentei descobrir a psicologia do que as pessoas passaram, como eram as ideologias da época, e isso foi virando um aprendizado, eu fiquei cada vez mais interessado no assunto".

Brasil em Hollywood

Fernando Meirelles, diretor brasileiro reconhecido pelo trabalho em "Cidade de Deus", também assina a direção da minissérie ao lado de Park Chan-wook (Segredos de Sangue). E foi um dos cineastas que mais chamou a atenção de Sandra e Hoa.

"Eu amo o Fernando, e não é de hoje", disse Sandra Oh. "Quando soube que ele estaria na produção fiquei muito animada, porque já trabalhei com ele em 'Blindness', fiz uma pequena participação. Lembro que na época fiquei admirada com o trabalho dele e agora, só de ter a oportunidade de estarmos juntos em um projeto mais longo... foi incrível. Ele é muito energético", complementou ela.

A escalação de Meirelles veio por indicação de Niv Fichman (Antiviral), que compõe o quadro de diretores. Amigo do diretor brasileiro, Fichman indicou o trabalho de Meirelles a Park Chan-wook (Segredos de Sangue), depois de terem conversado em um café.

"Chamei o Fernando para tomar um café enquanto estava em Los Angeles e falei para ele sobre esse projeto incrível, mas muito ousado, que o Park estava fazendo. Na época nem tínhamos terminado de escalar o elenco, mas eu sabia que ter ele como um dos diretores seria um diferencial", confidenciou Fichman à EXAME, em entrevista exclusiva durante a Rio2C 2023. "O olhar sensível para temas como esse seriam fundamentais em 'O Simpatizante'. É só ver o que ele fez em 'Cidade de Deus', uma obra-prima. E o Park concordou comigo".

Meirelles fez a direção do quarto episódio da série, que tem mais de 50 minutos. Teve contato direto com Hoa Xuande que, diferente de Sandra Oh, encontrou com o diretor pela primeira vez na oportunidade. Na visão dele, entretanto, a presença do diretor foi um ponto importante para explorar a espontaneidade das cenas.

"Ele é tão animado, tão espontâneo. Um cineasta genial, de verdade, com quem tive o prazer de contracenar", diz Xuande. "Eu me lembro de quando ele entrou no set pela primeira vez com toda aquela energia e isso trouxe uma espontaneidade ao episódio todo, deixou tudo mais emocionante", explicou.

The Sympathizer (The Sympathizer/ HBO/Divulgação)

Onde assistir 'O Simpatizante' online?

A minissérie ficará disponível no streaming da Max e nos canais da HBO da TV por assinatura a partir das 22h deste domingo, 14 de abril. Serão sete episódios ao todo, lançados semanalmente.

Quem está no elenco de 'O Simpatizante'?

Além de Robert Downey Jr., fazem parte do elenco Fred Nguyen Khan (Fatherhood), Toan Le, Vy Le, Alan Trong (A Guerra do Amanhã), Duy Nguyen, Kayli Tran e VyVy Nguyen, Sandra Oh (Grey's Anatomy), entre outros.

'O Simpatizante' é baseado em fatos reais?

A minissérie aborda a história fictícia de um norte-vietnamita que se incorpora ao exército do Sul do Vietnã nos anos 1970. Exilado de seu país e à serviço do governo comunista do Norte do Vietnã como espião, ele viaja para a Califórnia (EUA) e atua como consultor cultural de um filme norte-americano sobre a guerra, focado na visão ocidental do conflito.

Apesar da história não ser real, a produção se apoia em fatos históricos reais que aconteceram durante a Guerra do Vietnã e alguns anos após o fim do combate.