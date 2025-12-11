Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

O que não escrever na mensagem de fim de ano para o chefe

Ter atenção a alguns cuidados ajudam a preservar relações no ambiente de trabalho

(Thinkstock)

(Thinkstock)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 06h10.

Mensagens de fim de ano enviadas ao chefe exigem atenção ao tom e ao conteúdo. Comentários inadequados, mesmo quando informais, podem gerar interpretações equivocadas e afetar a relação profissional com a liderança. Em um ambiente corporativo cada vez mais atento à comunicação, alguns tipos de mensagem devem ser evitados.

Erros costumam ocorrer quando o remetente mistura assuntos pessoais, informalidade excessiva ou ironias. O que parece inofensivo em uma conversa privada pode ganhar outro peso no contexto hierárquico do trabalho. Por isso, cautela e objetividade são recomendadas nesse tipo de contato.

Frases e abordagens

Pedidos indiretos de aumento salarial, promoção ou reconhecimento financeiro não são apropriados em mensagens de fim de ano. Esse tipo de abordagem tende a deslocar o foco do encerramento do ciclo e pode ser interpretado como pressão fora de contexto.

Outro ponto sensível envolve queixas sobre carga de trabalho, conflitos internos ou críticas à gestão. Mesmo quando expressas de forma leve, essas observações podem gerar ruído na comunicação e comprometer a imagem profissional do remetente.

Mensagens longas demais, com excesso de emojis, piadas internas ou menções a episódios pessoais também devem ser evitadas. O formato corporativo pede clareza, concisão e linguagem adequada ao canal utilizado.

O que priorizar

Mensagens curtas, diretas e respeitosas tendem a ser mais adequadas. Referências ao aprendizado ao longo do ano, agradecimentos objetivos e votos profissionais costumam ser melhor recebidos no ambiente de trabalho.

Manter o conteúdo alinhado ao contexto profissional contribui para um encerramento positivo do ano e ajuda a preservar uma comunicação equilibrada para o início do próximo ciclo.

Acompanhe tudo sobre:FrasesChefes

Mais de Pop

Netflix divulga o trailer da 2ª temporada de 'Avatar'; assista

A 2ª temporada de 'Percy Jackson' estreia nesta quarta; veja onde assistir

'The White Lotus' é a série mais popular de 2025; veja o top 10

'Superman' é eleito melhor filme do ano; confira ranking

Mais na Exame

Mundo

Milei inicia 2ª metade do mandato com mais poder no Congresso

Mercado Imobiliário

Condomínio nas alturas: 7 entre 10 brasileiros preferem casa a apartamento

Mercados

Certificou, pode voar: quando os ‘carros voadores’ entrarão em operação?

Inteligência Artificial

Oracle preocupa investidores com aumento de dívidas e gastos com IA