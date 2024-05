Não se esqueça de seguir essas dicas antes de escrever seu currículo, segundo recrutador do Google

O currículo é muitas vezes o primeiro contato que o recrutador terá com o candidato, por isso o profissional precisa destacar o que for mais relevante em sua vida profissional e relacioná-las com a vaga que tanto deseja.

Para trazer o melhor de sua experiência no currículo, a americana Stefanie Fackrell, consultora de RH que trabalhou em recrutamento em empresas como Google e Nvidia, compartilhou à CNBC algumas dicas:

Mantenha uma lista contínua de realizações: para não esquecer como contribuiu em sua carreira, em diferentes posições.

para não esquecer como contribuiu em sua carreira, em diferentes posições. Atualize seu currículo trimestralmente: não faça isso apenas quando for se candidatar, é possível esquecer um trabalho importante e não ter tempo para se atualizar conforme as demandas do mercado.

Quando o cenário é Brasil, as dicas de Fackrell também valem, mas Daniel Borges, gerente de Recrutamento do Google para a América Latina, traz mais alguns conselhos para quem busca ter um currículo de sucesso:

Relacione sua experiência com a vaga

No Google, segundo Borges, o foco do processo seletivo está em compreender como as experiências de carreiras dos candidatos se relacionam com o papel que estão buscando, como eles abordam a resolução de problemas e como vivenciam o dia a dia no trabalho.

“Entendemos que o currículo é a porta de entrada para uma entrevista, então encorajamos as pessoas candidatas a adaptarem o currículo à vaga para a qual estão se aplicando.”

Destaque suas realizações e expectativas

Borges reforça a importância do profissional refletir sobre sua trajetória profissional. “O candidato precisa destacar suas realizações, desafios enfrentados, o que aprenderam com as experiências passadas e quais são seus objetivos futuros de carreira. O currículo deve refletir essas informações.”

CV mais organizado e menos criativo

É mais interessante para o recrutador do Google no Brasil que o currículo seja simples e organizado, do que criativo.

“É importante que tenhamos clareza se a sua experiência está diretamente ligada às qualificações que a função exige, portanto, é necessário ser específico sobre os projetos nos quais trabalhou, colocando-os em ordem cronológica e trazendo dados que ajudem a explicar o impacto das suas ações. Não tem problema em descrever, contanto que priorize a concisão e a precisão das informações”, afirma Borges que reforça que o Google fornece recursos adicionais, como o canal no YouTube com dicas para todas as posições.

Acrescente números

“Acreditamos em números e resultados, então aconselhamos que a pessoa candidata sempre tente compartilhar as suas conquistas e experiências que sejam ancoradas em resultados mensuráveis”, diz Borges.

Tenha experiência

Borges afirma que a companhia valoriza muito as experiências práticas, habilidades técnicas e a capacidade de resolução de problemas mais do que um currículo extenso ou do que um diploma em uma universidade de prestígio, por exemplo.

“Um objetivo profissional vago e genérico também não chama a atenção do nosso time de recrutamento, é importante que a pessoa demonstre um interesse específico na área para a qual está se candidatando.”

Além disso, o executivo reforça que habilidades como o idioma inglês e linguagens de programação para as vagas que exigem este domínio, continuam sendo importante para quem deseja trabalhar em uma empresa multicultural.