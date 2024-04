O que aconteceu no BBB ontem? Veja eliminação, líder e resumo do Paredão

O BBB 24 segue em modo turbo com a eliminação de Lucas Buda, Prova do Líder e formação de Paredão nesta terça-feira, 09.

Dinâmica BBB 24: veja como será a próxima semana do "modo turbo"

O que aconteceu no BBB 24 ontem (09/04)?

Quem foi eliminado?

Lucas Buda foi o 19° eliminado, com 64,69% dos votos. Ele competia com Alane (32,08%) e Isabelle (3,23%).

Quem ganhou a Prova do Líder?

Matteus ganhou a última Prova do Líder do BBB 24, patrocinada pela Rexona, garantindo uma vaga no Top 4 e também R$ 30 mil.

A prova foi fora da casa e envolvia tirolesa. Os participantes desceram o equivalente a um prédio de 6 andares e acumularam pontos jogando almofadas numa pontuação que estava no chão.

Matteus na Prova do Líder pic.twitter.com/ndpJDnIedF — Dantas (@Dantinhas) April 10, 2024

Beatriz na Prova do Líder pic.twitter.com/oa65vGq8Y8 — Dantas (@Dantinhas) April 10, 2024

Formação de Paredão

Isabelle, Beatriz e Davi estão no Paredão.

O líder Matteus indicou Isabelle;

indicou Isabelle; Houve um empate entre Davi e Beatriz, com 2 votos cada;

entre Davi e Beatriz, com 2 votos cada; Matteus teve que desempatar e escolheu Davi para o Paredão;

para o Paredão; Davi tinha direito a um contragolpe e escolheu Beatriz.

Quando é o próximo Paredão?

O próximo Paredão, que vai definir o Top 4 do programa, será nesta quinta-feira, 11.

Quando é a final do BBB 24?

A final do BBB 24 será na próxima terça-feira, 16 de abril.

Quanto está o prêmio atualmente?

Atualmente, o prêmio do BBB 24 está em R$ 2.420.000.

O última a girar a roleta foi Lucas Buda, que adicionou R$ 0 ao prêmio final.

Quando é a final do BBB 24? Veja data e horário