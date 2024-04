Nuvem 'disco voador' se forma no Rio e surpreende moradores; entenda a origem do fenômeno

Uma nuvem com um formato estranho surpreendeu os moradores do Rio de Janeiro nesta quinta-feira, 4.

Uma imagem compartilhada nas redes sociais mostra uma nuvem que se assemelha a um domo de superfície lisa contra o céu claro.

Diversos internautas ironizaram o fenômeno e compararam a nuvem a um "disco voador" ou ao Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Niterói.

Embora essa aparição seja incomum, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) esclareceu que se trata de um efeito natural, provocado pelas condições climáticas.

Como a nuvem "disco voador" se formou?

Segundo o comunicado do Inmet, as imagens compartilhadas nas redes mostram, na verdade, uma nuvem lenticular, que se forma quando há ventos fortes fluindo na mesma direção e altitude.

Quando esses ventos encontram obstáculos, como o relevo terrestre, são forçados a subir e descer, resultando em um movimento de oscilação. Por causa disso, ocorre a formação das nuvens, geralmente entre 2 mil e 10 mil metros de altitude.

Um episódio semelhante ocorreu na Antártida, em 2021. Na época, o Inmet explicou que a formação dessas nuvens é chamada tecnicamente de ondas troposféricas de sotavento de montanhas.

No Brasil, é comum esse fenômeno ocorrer na Serra da Mantiqueira e no Vale do Paraíba, regiões caracterizadas por cadeias montanhosas e cordilheiras.