'We Were Here Tomorrow', 'Switch Sports Resort' e 'One Piece': os lançamentos de games da semana

A semana chega com novidades para todos os gostos no mundo dos games. "We Were Here Tomorrow", "Nintendo Switch Sports Resort" e "One Piece: Grand Gourmet" estão entre os lançamentos para ficar de olho entre 19 e 25 de outubro.

'We Were Here Tomorrow'

Com lançamento nesta terça-feira, 20, "We Were Here Tomorrow" coloca dois jogadores diante de uma série de enigmas em uma instalação misteriosa. Para avançar, a dupla precisa compartilhar pistas, descrever o que vê e trabalhar em conjunto para encontrar soluções.

O jogo mantém a proposta cooperativa da franquia e aposta na comunicação como parte central da experiência. A aventura chega ao PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, com suporte a partidas entre plataformas.

O preço oficial do game ainda não foi divulgado.

'Nintendo Switch Sports Resort'

Com estreia na próxima quinta-feira, 22, "Nintendo Switch Sports Resort" reúne modalidades esportivas e atividades de exploração na ilha Wuhu. Exclusivo do Nintendo Switch 2, o título combina partidas com controles por movimento e opções para jogar sozinho ou com amigos.

A coletânea inclui esportes como boliche, basquete, golfe, vôlei e tênis, além de atividades como jet ski e skate. Os jogadores também podem explorar a ilha, encontrar atrações escondidas e personalizar seus avatares com itens desbloqueáveis.

A pré-venda do jogo custa R$ 279,90 na versão digital, disponível na Nintendo eShop Brasil, e R$ 379,90 na versão física em grandes varejistas, como a KaBuM!.

'One Piece: Grand Gourmet'

Os fãs de "One Piece" também têm novidade nesta semana. Em "One Piece: Grand Gourmet", que será lançado nesta sexta-feira, 23, Sanji e os Piratas do Chapéu de Palha entram no universo dos jogos de gerenciamento de restaurantes.

Com visual em pixel art, o título permite preparar receitas, organizar o cardápio, decorar o estabelecimento e recrutar personagens da franquia. A experiência combina gastronomia e administração, com mais de 400 personagens que podem aparecer como clientes ou funcionários.

O jogo, que chega ao Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 e PC, além de dispositivos móveis, está em pré-venda por R$ 76 na Nuuvem e R$ 82,90 na Steam.

Outros games da semana

Além dos três destaques, a semana tem outros lançamentos para quem procura novidades no PC e nos consoles. Entre eles estão RPGs, jogos de estratégia e títulos de ação que ampliam as opções para diferentes estilos de jogadores.