Streaming da MGM chega ao Brasil; saiba valor e como assinar

Dona de grandes produções do cinema, a Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) — famosa produtora que tem um leão rugindo como logo — trouxe seu serviço de streaming para o Brasil. A marca substitui a Lionsgate+, antigo Starzplay, e será disponibilizada nesta segunda-feira, 1º, por meio da Prime Vídeo, da Amazon.

Entre os filmes produzidos pela MGM estão desde clássicos como "Rocky", "O Silêncio do Inocentes", "007: James Bond", "Star Trek" e "2001: Uma Odisseia no Espaço" a sagas mais modernas, como "Crepúsculo" e "Jogos Vorazes". Trazer o catálogo da produtora para a Prime Video acordo custou a empresa cerca de US$ 8,45 bilhões.

“Estamos animados em oferecer a rica biblioteca de conteúdo do MGM aos nossos assinantes na América Latina – desde as populares séries de TV ‘Handmaid’s Tale’, ‘Stargate’ e ‘Teen Wolf’ até as franquias de filmes de grande sucesso ‘Rocky’, ‘Brinquedo Assassino’ e ‘Legalmente Loira'”, explicou Michael Katzer, head do MGM+ Internacional.

Hoje, a MGM+ já atende 31 países na Europa, América Latina, Ásia-Pacífico e Canadá.

Como assinar o streaming da MGM?

O serviço já está disponível dentro da plataforma da Amazon Prime Vídeo. É necessário ter uma conta pagante no serviço de streaming da Amazon e pagar, adicionados à mensalidade, R$ 14,90.

A compra da MGM pela Amazon

A Amazon comprou a MGM em 2022, assim que a comissão antitruste da União Europeia aprovou a aquisição. De lá para cá, A MGM contratou consultores para avaliar no mercado possíveis interessados na compra do estúdio. Chegou a ter conversas com Apple e Netflix sobre exibir o próximo fílme da franquia de James Bond diretamente no streaming, mas depois se disse comprometida com a exibição nos cinemas.

A aquisição da MGM custou mais de U$ 8,4 bilhões à Amazon, um gasto considerável para trazer ao catálogo do streaming alguns dos maiores trunfos do cinema.