Nikola Jokic leva prêmio de MVP da NBA pela 2ª vez consecutiva

O pivô Nikola Jokic do Denver Nuggets foi escolhido o novo MVP (melhor jogador da temporada regular) da NBA na temporada 2021/22, segundo revelou o jornalista Adrian Wojnarowski, da ESPN americana.

Esse é o segundo ano consecutivo que Jokic é eleito o melhor jogador da maior liga de basquete do mundo. Apenas Bill Russell, Wilt Chamberlain, Michael Jordan, Lebron James, Moisés Malone, Larry Bird, Magic Johnson, Tim Duncan, Steve Nash, Stephen Curry e Giannis Antetokounmpo conseguiram vencer o prêmio por anos consecutivos.

Também é o quarto ano consecutivo que um jogador não americano leva o prêmio de MVP na NBA. O esloveno disputava o prêmio com Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks, e Joel Embiid, do Philadelphia 76ers.

Jokic jogou 74 partidas, teve uma média de 27,1 pontos , 7,9 assistências e 13,8 rebotes por partida. Ele ainda, acertou de 58,3% dos arremessos de quadra durante a temporada regular.

O time do pivô ficou em sexto lugar na Conferência Oeste e foi eliminado no primeiro round dos playoffs ao perder a série para o Golden State Warriros por 4 a 1.

