NFL anuncia parceria com rede de TV aberta para transmitir jogos no Brasil

A RedeTV! será a parceira oficial da NFL na televisão aberta no Brasil. A emissora e a maior liga esportiva do mundo firmaram acordo para a transmissão do campeonato de futebol americano em sinal aberto no país, a partir da próxima temporada, em setembro de 2022.

Telespectadores podem esperar acompanhar as partidas da temporada regular da NFL, os playoffs e o evento mais aguardado pelos torcedores, o Super Bowl, pelos próximos três anos.

A emissora exibirá ainda uma série de conteúdos especiais durante a programação, além de um formato semanal dedicado à NFL com o balanço e análises das rodadas, curiosidades da competição, perfis dos atletas, melhores momentos da história do torneio e a participação de especialistas e convidados especiais.

“Alcançar nossos fãs internacionalmente e levar a paixão e a emoção do nosso esporte é uma das maiores prioridades da NFL”, afirma Terence Ihm, diretor de Desenvolvimento de Negócios Internacionais da NFL.

Esta não é a primeira vez que a NFL se junta com a RedeTV!. O canal transmitiu o Super Bowl LVI em fevereiro deste ano, marcando o retorno do evento à televisão aberta no país depois de mais de duas décadas. A grande final do futebol americano contou com o apoio comercial de 13 grandes marcas na emissora.

A parceria entre a NFL e a RedeTV! vem cerca de um mês após o UFC anunciar que vai trazer a própria plataforma de streaming, FightPass, para o Brasil em 2023, deixando para trás o serviço da Globo, Combate. A marca dos campeonatos de lutas também oficializou uma parceria com a Band para a transmissão dos principais eventos do ano.