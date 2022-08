NFL All Day: liga de futebol americano lança NFTs com quarterback campeão do Super Bowl

Com início no próximo dia 8 de setembro, a temporada 2022 da NFL, a liga de futebol americano, contará com um marketplace de tokens não fungíveis (NFTs) focado em registrar momentos exclusivos dos jogos.

Trata-se do “NFL All Day”, uma plataforma criada pela desenvolvedora de softwares baseada em blockchain Dapper Labs. O lançamento público do pacote NFL All Day Series 1, apelidado de Headliners, ou "Manchetes" em português, acontece na tarde desta sexta-feira, 19.

“Hoje, damos as boas-vindas aos fãs de todo o mundo ao NFL All Day, permitindo que eles experimentem seu fandom de uma nova maneira que une a tecnologia emergente de NFTs ao nosso jogo. O soft launch do ano passado do NFL All Day trouxe uma onda de early adopters que começaram a coletar NFTs de destaque em vídeo de jogadas da NFL, e planejamos aumentar significativamente o número de usuários com o lançamento oficial da plataforma, especialmente com a adição de Patrick Mahomes como nosso embaixador do atleta”, declarou o vice-presidente sênior de produtos de consumo da NFL, Joe Ruggiero.

Na prática, o NFL All Day vai funcionar nos mesmos moldes do NBA Top Shot, lançado em 2020 por meio de uma parceria entre a Dapper Labs e a NBA, que é a principal liga de basquetebol da América do Norte e do mundo, com os grandes times dos Estados Unidos, em sua maioria, e do Canadá.

Na tentativa de repetir junto aos fãs do futebol americanos o sucesso que foi o NBA Top Shot com os fãs do basquete, a NFL e a Dapper Labs lançaram como garoto-propaganda do NFL All Day o campeão do Super Bowl 2020, quarterback e atacante do Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes.

“Sempre fui apaixonado por novas tecnologias e como elas melhoram a experiência dos fãs de uma maneira totalmente nova”, disse Patrick Mahomes.

Chamados de “momentos”, o NFTs irão destravar edições limitadas de vídeos autênticos em diferentes níveis de raridade, além de imagens em vídeos das performances, com informações sobre os respectivos jogadores e o jogo envolvido, além de um número de série único.

Além da posse dos colecionáveis, os fãs também terão a possibilidade negociar seus “momentos”. Os novos usuários da plataforma também concorrerão a um NFT da temporada 2022 da NFL com uma imagem de Mahomes.

“Os jogadores estão no centro da experiência de colecionador de próximo nível da NFL All Day, conectando ainda mais os fãs aos seus atletas favoritos. Possuir um momento é compartilhar o desempenho histórico e definidor das carreiras dos jogadores. Juntamente com a OneTeam Partners, estamos empolgados com o lançamento e mais uma emocionante temporada de jogos", disse Terése Whitehead, vice-presidente de produtos e estratégia de consumo da NFL Players Inc, o braço de marketing e licenciamento da NFLPA.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok