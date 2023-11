Netflix divulga os 20 filmes mais assistidos da história na plataforma; veja lista

No mercado de streaming de vídeo, a Netflix ainda segue à frente da concorrência. A Vermelinha passou pela crise e ainda lidera o ranking em comparação com as demais empresas do mercado, com mais de 230 milhões de assinantes — sendo 15 milhões somente da modalidade associada a anúncios (assinatura mais barata).

O catálogo da plataforma, comparada às demais do mercado, é relativamente maior, em especial no lançamento de séries e filmes originais Netflix. E essas produções também batem recordes de horas assistidas. Prova disso é a lista recentemente divulgada pela Vermelhinha com os 20 filmes mais assistidos no streaming, nos quais 75% são produções próprias.

A seleção mostra os 10 longas de língua inglesa mais assistidos da história da Netflix, bem como os 10 filmes de língua não inglesa que também bateram recordes. A EXAME POP traz a lista abaixo; quantos você já assistiu?

Veja a lista dos 10 filmes mais assistidos da Netflix de língua inglesa

1º - Alerta Vermelho

Sinopse: Um agente do FBI persegue o ladrão de arte mais procurado do mundo. Ele só não esperava ter seu alvo como parceiro para prender uma bandida muito esperta.

Elenco: Dwayne Johnson, Ryan Reynolds, Gal Gadot e outros.

2º - Não Olhe para Cima

Sinopse: Dois astrônomos descobrem um cometa mortal vindo em direção à Terra e partem em um tour midiático para alertar a humanidade. Só que ninguém parece dar muita bola.

Elenco: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep e outros.

3° - O Projeto Adam

Sinopse: Depois de viajar no tempo e ir parar em 2022 sem querer, o piloto de combate Adam Reed se une à sua versão de 12 anos de idade para salvar o futuro.

Elenco: Ryan Reynolds, Mark Ruffalo, Jennifer Garner e outros.

4º - Bird Box

Sinopse: Uma misteriosa presença dizima grande parte da sociedade. Cinco anos depois, uma sobrevivente e seus dois filhos saem em busca de um abrigo seguro.

Elenco: Sandra Bullock, Trevante Rhodes, John Malkovich e outros.

5º - Agente Oculto

Sinopse: Um agente oculto da CIA descobre segredos comprometedores da agência e é caçado mundo afora por um dissidente sociopata que coloca sua cabeça a prêmio.

Elenco: Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas e outros.

6º - Pequenos Grandes Heróis

Sinopse: Alienígenas capturam os super-heróis da Terra. Agora, os filhos deles precisam aprender a trabalhar em equipe para salvar os pais – e o planeta.

Elenco: YaYa Gosselin, Pedro Pascal, Priyanka Chopra Jonas e outros.

7° - A Mãe

Sinopse: Uma assassina treinada sai do esconderijo onde vive para proteger a filha que nunca conheceu de criminosos em busca de vingança.

Elenco: Jennifer Lopez, Joseph Fiennes, Gael García Bernal e outros.

8º - Glass Onion: Um Mistério Knives Out

Sinopse: O famoso detetive Benoit Blanc vai à Grécia para desvendar um mistério que envolve um bilionário e seu eclético círculo de amizades.

Elenco: Daniel Craig, Edward Norton, Janelle Monáe e outros.

9º Resgate

Sinopse: Em Bangladesh, o mercenário Tyler Rake luta para sobreviver durante uma missão para resgatar o filho de um chefão do crime.

Elenco: Chris Hemsworth, Rudhraksh Jaiswal, Randeep Hooda e outros.

10° Resgate 2

Sinopse: Depois de escapar da morte por um triz, o mercenário Tyler Rake encara mais uma missão perigosa: resgatar a família de um criminoso implacável.

Elenco: Chris Hemsworth, Golshifteh Farahani, Tornike Gogrichiani e outros.

Veja a lista dos 10 filmes mais assistidos da Netflix de língua não inglesa

1° O Troll da Montanha

Sinopse: Uma explosão nas montanhas desperta um troll enfurecido. Para lidar com a onda de destruição e caos, as autoridades convocam uma destemida paleontologista.

Elenco: Ine Marie Wilmann, Kim Falck, Mads Sjøgård Pettersen e outros.

2° O Poço

Sinopse: Nesta prisão, a comida é distribuída de cima para baixo. Quem está nos andares de cima come à vontade. Quem está embaixo fica com fome. Um prato cheio para uma rebelião.

Elenco: Iván Massagué,Antonia San Juan,Zorion Eguileor e outros.

3° Destinos à Deriva

Sinopse: Grávida, sozinha e perdida no mar, uma mulher que está presa em um container tenta sobreviver após fugir de um país totalitário e destruído.

Elenco: Anna Castillo, Tamar Novas, Tony Corvillo e outros.

4° Através da Minha Janela

Sinopse: A paixão de Raquel pelo vizinho vira algo mais depois que ele também começa a sentir algo por ela, apesar das objeções da família.

Elenco: Clara Galle, Julio Peña Fernández, Guillermo Lasheras e outros.

5º Agente Infiltrado

Sinopse: Um homem enfrenta um dilema moral depois de se infiltrar em um grupo criminoso. A situação piora quando o filho do chefe, um garoto de oito anos, entra na jogada.

Elenco: Alban Lenoir, Éric Cantona, Thibault de Montalembert e outros.

6º Céu Vermelho-Sangue

Sinopse: Depois que um grupo de terroristas sequestra um avião, uma mulher com uma doença misteriosa precisa revelar um segredo terrível para proteger o filho.

Elenco: Peri Baumeister, Alexander Scheer, Kais Setti e outros.

7° Meu Nome é Vingança

Sinopse: Quando antigos inimigos matam sua esposa e cunhado, um ex-mafioso e a filha vão a Milão para planejarem a vingança.

Elenco: Alessandro Gassmann, Ginevra Francesconi, Remo Girone e outros.

8° Caranguejo Negro

Sinopse: Para acabar com uma guerra apocalíptica e salvar a filha, uma militar embarca em uma missão desesperada: atravessar o mar congelado levando uma carga ultrassecreta.

Elenco: Noomi Rapace, Jakob Oftebro, Erik Enge e outros.

9º Nada de Novo no Front

Sinopse: Convocado para a linha de frente da Primeira Guerra Mundial, o adolescente Paul encara a dura realidade da vida nas trincheiras.

Elenco: Felix Kammerer, Albrecht Schuch, Aaron Hilmer e outros.

10° Abaixo de Zero

Sinopse: Um ônibus penitenciário é atacado e o policial encarregado tem que enfrentar criminosos dentro e fora do veículo, além de um inimigo silencioso: o frio congelante.

Elenco: Javier Gutiérrez, Karra Elejalde, Luis Callejo e outros.