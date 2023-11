Diretor que desviou US$ 4 milhões de série da Netflix para comprar cripto lucrou US$ 27 milhões

O diretor da série de ficção científica "Conquest", da Netflix, teria desviado US$ 4 milhões do orçamento da produção para comprar a criptomoeda dogecoin e ganhou US$ 27 milhões com o investimento.

Agora, o diretor Carl Erik Rinsch quer outros US$ 14 milhões da Netflix, de acordo com uma reportagem publicada em 22 de novembro pelo The New York Times, que cita um processo de arbitragem confidencial.

A reportagem do New York Times detalha o drama nos bastidores de "Conquest", série de ficção científica que Rinsch produziu para a Netflix. A gigante do entretenimento desembolsou US$ 55 milhões para viabilizar a produção, mas ainda não recebeu nenhum episódio para exibição.

Em março de 2020, 16 meses depois que a Netflix comprou a ideia de Rinsch e concedeu a ele um orçamento inicial de US$ 44 milhões, o diretor pediu mais dinheiro para complementar o orçamento da série. A Netflix concordou em investir mais US$ 11 milhões em "Conquest" com a condição de que ele terminasse o programa.

Perdeu com ações, mas lucrou com criptomoeda

De acordo com os demonstrativos financeiros obtidos pelo The New York Times, Rinsch usou US$ 10,5 milhões do financiamento adicional para investir no mercado de ações e teria perdido quase US$ 6 milhões em apenas algumas semanas ao investir em opções de empresas farmacêuticas e no índice S&P 500.

Com pouco mais de US$ 4 milhões restantes, Rinsch transferiu o dinheiro para a exchange de criptomoedas Kraken e investiu tudo em dogecoin, a criptomoeda "queridinha" de Elon Musk. Quando ele liquidou suas operações em maio de 2021, ele sacou cerca de US$ 27 milhões, de acordo com um extrato bancário obtido pelo The New York Times.

"Obrigado e que Deus abençoe as criptomoedas", escreveu Rinsch em um bate-papo com um representante da Kraken.

Com os lucros, Rinsch teria gasto quase US$ 9 milhões em móveis de alta qualidade, roupas de grife, um relógio de luxo de mais de US$ 380 mil, cinco Rolls Royces e uma Ferrari, de acordo com um contador forense contratado pela ex-mulher de Rinsch para acompanhar o processo de divórcio do casal.

O New York Times disse que Rinsch iniciou um processo de arbitragem confidencial contra a Netflix, alegando que o serviço de streaming violou o contrato firmado entre as partes e lhe deve US$ 14 milhões em indenizações. A Netflix nega que deva qualquer coisa a Rinsch e se referiu às suas exigências como um abuso.

Em um depoimento, Rinsch declarou que os itens de luxo comprados em sua farra de gastos de quase US$ 9 milhões eram adereços para Conquest. Posteriormente, ele argumentou em seu processo contra a Netflix que o dinheiro era realmente dele e que lhe são devidos outros US$ 14 milhões.

Espera-se que uma decisão sobre o caso seja proferida em breve, já que ambas as partes foram ouvidas no início de novembro.

