Naruto: quais são os episódios fillers do clássico e Shippuden

Naruto, uma das séries de anime mais populares de todos os tempos, é conhecida por narrar as aventuras do ninja da Aldeia da Folha através dos cinco grandes países shinobi e conquistar os seus admiradores pela profundidade dos personagens e as batalhas emocionantes com os jutsus secretos.

A série clássica e a sua continuação, chamada de Shippuden, que conta a história do personagem já na adolescência, foram exibida ao longo de 15 anos entre 2002 e 2017.

Como muitos animes de longa duração, Naruto também inclui muitos episódios fillers, que são histórias adicionais não presentes no mangá original. Esses episódios podem variar em qualidade e relevância, sendo muitas vezes usados para preencher o tempo enquanto o mangá ainda está sendo escrito. Aqui está uma lista dos episódios fillers tanto do Naruto clássico quanto do Naruto Shippuden.

Episódios fillers de Naruto Clássico

Naruto Clássico, que abrange os primeiros 220 episódios da série, tem uma boa quantidade de fillers. Eles ocorrem principalmente após o arco da busca por Tsunade e antes do arco final, quando Naruto parte para treinar com Jiraiya. Aqui estão os principais episódios fillers:

Episódio 26: "A Reunião Surpresa"

Episódios 97 a 101: Incluem episódios como "Procurando a Bikochu" e "A Missão de Sorrateira"

Episódios 136 a 220: Este longo trecho é quase todo filler, incluindo arcos como a missão da Bikochu, a missão de busca do yakumo, e a missão do Castelo Flutuante.

Esses episódios, não fazem parte dos arcos narrativos principais, mas são inseridos no anime com histórias paralelas dos personagens, contando histórias que complementam a narrativa e trazem informações novas aos fãs.

Episódios fillers de Naruto Shippuden

Naruto Shippuden, a sequência do anime original, contém ainda mais fillers devido à sua longa duração de 500 episódios. Aqui estão alguns dos arcos de fillers mais notáveis:

Episódios 57 a 71: O arco dos Doze Guardiões Ninja

Episódios 91 a 112: O arco de Sora

Episódios 144 a 151: O arco dos Seis Caudas

Episódios 176 a 196: Inclui o arco do Regresso a Konoha

Episódios 223 a 242: Inclui a missão de escolta do Raikage e o arco do Navio Fantasma

Episódios 257 a 260: Recapitulações da história

Episódios 271 a 275: O arco da Batalha nas Fronteiras

Episódios 290 a 295: O arco do Clã Chikara

Esses episódios são amplamente considerados fillers, pois desviam da trama principal, introduzindo personagens e situações que não aparecem no mangá original de Masashi Kishimoto.

A origem de Naruto

Naruto foi criado por Masashi Kishimoto e apareceu pela primeira vez em "Naruto", um mangá publicado na revista Weekly Shōnen Jump da Shueisha em 1999. A série segue a história de Naruto Uzumaki, um jovem ninja que busca reconhecimento e sonha em se tornar o Hokage da Aldeia da Folha, o líder de sua vila.

Kishimoto desenhou Naruto com influências de suas próprias experiências e inspirações de outras obras de ficção. O personagem principal, Naruto, foi inspirado por sua própria infância e por personagens de mangás que ele admirava. Kishimoto também se inspirou nas tradições e mitologias japonesas, criando um mundo rico em cultura e história.

O mangá de Naruto rapidamente ganhou popularidade, levando à adaptação do anime em 2002. A série animada dividiu-se em duas partes: Naruto, que cobre a infância de Naruto, e Naruto Shippuden, que continua sua jornada na adolescência. Ambas as séries foram aclamadas por seu desenvolvimento de personagens, trama complexa e cenas de ação.

Naruto não só se tornou um ícone cultural no Japão, mas também ganhou uma imensa popularidade global, influenciando uma geração inteira de fãs de anime e mangá. Sua história de perseverança, amizade e superação continua a ressoar com públicos de todas as idades.