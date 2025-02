Boxeador irlandês John Cooney morre aos 28 anos após lesões cerebrais em luta

O boxeador John Cooney, de 28 anos, morreu em decorrência de lesões cerebrais sofridas durante uma luta, anunciou seu promotor, Mark Dunlop, neste sábado, 8. “Após uma semana de batalha por sua vida, John Cooney infelizmente faleceu”, afirmou Dunlop em uma publicação no Instagram.

Cooney disputava, no último dia 1º de fevereiro, a defesa de seu título da categoria super pena contra o galês Nathan Howells, no Ulster Hall, em Belfast, quando a luta foi interrompida no nono round. O boxeador foi levado ao Royal Victoria Hospital, onde passou por uma cirurgia para aliviar a pressão no cérebro devido a uma hemorragia intracraniana.

Em nota, o promotor expressou apoio à família do atleta e agradeceu à equipe médica. “Sr. e a Sra. Cooney e sua noiva, Emmaleen, gostariam de agradecer ao hospital, que trabalhou incansavelmente para salvar sua vida”, disse Dunlop.

Histórico no boxe e homenagens

Cooney conquistou o título em novembro de 2023, ao vencer Liam Gaynor. Após quase um ano afastado do ringue por uma lesão na mão, retornou e venceu Tampela Maharusi em outubro de 2024.

O ex-boxeador britânico Ricky Hatton lamentou a morte de Cooney: “Isso não acontece com frequência em nosso esporte, mas quando acontece é terrível”, escreveu no Instagram. Já o promotor irlandês e ex-campeão Barry McGuigan destacou que Cooney era um "jovem boxeador excelente" e enviou condolências à família.