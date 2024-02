Mordida de barata? Jovem acorda com misterioso hematomas nos olhos e intriga internet; veja vídeo

Imagine ir dormir em uma noite, sentindo-se bem, pronto para descansar. No dia seguinte, você acorda com os olhos inchados, como se estivesse com uma reação alérgica severa somente nesta região do rosto. Horas mais tarde, aquilo vira um hematoma, a pele repuxa e os olhos lacrimejam. Parece um pesadelo hipocondríaco, mas foi isso que aconteceu com Gustavo Henrique de Moura Oliveira, de 20 anos, morador de Goiânia (GO). Ele postou toda a reação no TikTok na última quarta-feira, 7.

O vídeo viralizou na rede social chinesa, atingindo mais de 12 milhões e visualizações, e intrigou os internautas sobre a possível causa da reação. Um dos comentários mais curtidos e visualizados sugeria que o motivo do inchaço poderia ser mordida de barata.

“Quando eu olhei no espelho assustei demais. Falei: 'Meu Deus do céu, o que aconteceu?'. Ninguém espera dormir e acordar desse jeito. Parece até história de filme. Minha mulher quase caiu para trás, tadinha!”, comentou ele ao site.

Em entrevista ao g1, Gustavo revelou que o causa dos hematomas em seus olhos ainda é um mistério: apesar de ter ido ao hospital e feito vários exames de sangue, os resultados não alegaram nada de indiferente. Ele contou, no entanto, que tem um histórico de alergias fortes.

Barata morde?

A principal suspeita dos internautas sobre o inchaço dos olhos de Gustavo, que depois se tornaram hematomas, foi mordida de barata. “Eu nem sabia que barata mordia, não foi nenhum bicho nem nada”, disse ele, em resposta a um dos comentários.

Mas afinal, barata morde? A resposta chocante é que, além de voarem, sim, as baratas mordem. São insetos onívoros e se alimentam de outros insetos, restos de comida e matéria orgânica em decomposição. Elas podem morder seres humanos, assim como outros animais. E dói bastante.

Um estudo divulgado por cientistas do Reino Unido e da Alemanha relevou que a mordida da barata equivale a 50 vezes seu peso corporal. Em um ser humano comum, além de causar uma dor bem forte, isso pode levar a uma infecção grave, que exige uso de antibióticos.

A boa notícia é que isso não é comum, apesar de serem insetos muito mal-vistos por nós, as baratas não são agressivas. Os casos de mordida são bastante raros.