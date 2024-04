Missão Forrest Gump: corredor britânico cruza a África após percorrer 16 mil km em 352 dias

O corredor britânico Russ Cook cumpriu sua "missão de Forrest Gump": correu bastante. No último domingo, depois de quase um ano, ele finalmente cruzou o continente africano a pé.

Foi uma missão digna de registro histórico. Segundo a Associated Press, Cook percorreu 16 mil km em 352 dias, passando por 16 países. "Estou um pouco cansado", brincou Cook ao chegar no norte da Tunísia e final de sua viagem.

No decorrer de sua jornada, o atleta de resistência de 27 anos travessou selvas e desertos, desviou de zonas de conflito e foi atrasado por roubo, lesões e problemas de visto.

Cook - conhecido nas mídias sociais pelo apelido de Hardest Geezer - partiu em 22 de abril de 2023 do Cabo Agulhas, na África do Sul, o ponto mais ao sul do continente. Ele esperava completar a jornada em 240 dias, correndo o equivalente a mais de uma maratona por dia.

Cook, que já falou sobre como a corrida o ajudou a lidar com seus próprios problemas de saúde mental, já correu cerca de 3 mil km de Istambul a Worthing (sua cidade-natal) em 68 dias.

Sua corrida na África arrecadou mais de 690.000 libras (US$ 870.000) para a Running Charity, que trabalha com jovens sem-teto, e para a Sandblast, uma instituição de caridade que ajuda pessoas deslocadas do Saara Ocidental.