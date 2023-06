Mergulho ao Titanic é perigoso? Diretor do filme já visitou os destroços mais de 30 vezes

Conhecido por alguns filmes de maiores bilheterias de todos os tempos, James Cameron, diretor do filme Titanic (1998), já visitou os destroços do famoso navio 33 vezes em sua vida. Amante das profundezas do Oceano, Cameron gravou um documentário sobre essas visitas em 2003, chamado de "Fantasmas do abismo".

A obra discorre sobre os restos mortais do Titanic, espirituais dos envolvidos e comenta sobre reencarnação de modo muito sutil. Para conseguir imagens bem detalhadas, a equipe do documentário se dividiu em dois submarinos russos, parecidos com os da expedição desaparecida.

'O Segredo do Abismo' levou ao Titanic

Apesar de ser o segundo maior sucesso de bilheteria da 20th Century Studios, Titanic só existiu de fato porque Cameron se interessou pelos trabalhos do Instituto de Oceanografia Woods Hole para a construção do roteiro de "O Segredo do Abismo", um de seus primeiros grandes filmes de sucesso.

"Fiquei fascinado pelo Titanic desde o momento em que comecei a trabalhar com o pessoal da Woods Hole Oceanographic Institution. Eu conheci Robert Ballard e vi todas as coisas incríveis que eles estavam fazendo com o Titanic real. Comecei a pensar naquele navio... então, assisti "A Night to Remember" e pensei, 'uau, que cenário incrível para uma história de amor'", disse o diretor na coletiva.

Assim que entrou para a 20th Century Studios — que na época pertencia à FOX, hoje comprada pela Disney —, Cameron levou um livro de pinturas do Titanic assinado por Ken Marschall.

"Abri [o livro] na página central, que era uma grande imagem de caminhão duplo do Titanic afundando. Os botes salva-vidas remando para longe, os foguetes disparando... imagem absolutamente linda. E eu disse ao chefe da 20th Century Fox na época: eu quero um Romeu e Julieta nisso".

E foi daí que o filme nasceu. Em 1998, Titanic ganhou 13 estatuetas do Oscar, incluindo as categorias de Melhor Filme e Melhor Direção.

Qual a profundidade que James Cameron chegou?

Cameron chegou a 10.908 metros de profundidade sobrevoando os destroços do Titanic. Em 2012, para a revista New York Times, ele afirmou. "Você está indo a um dos lugares mais implacáveis da Terra". "Não é como se pudesse chamar um guincho para te buscar."

Submarino desaparecido do Titanic: equipes de resgate detectam barulhos durante busca

As equipes de resgate que procuram o submarino desaparecido com cinco pessoas a bordo perto dos destroços do Titanic detectaram "ruídos subaquáticos" na área de busca, anunciou nesta quarta-feira, 21, a Guarda Costeira dos Estados Unidos, quando restam menos de 24 horas de oxigênio dentro do submarino.

A comunicação com o submersível Titan, de 6,5 metros de comprimento, foi perdida no domingo, quase duas horas depois de iniciar a descida em direção aos vestígios do mítico transatlântico, que se encontram a quase 4.000 metros de profundidade, a cerca de 600 quilômetros de Terra Nova, no Atlântico Norte.