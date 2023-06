Buscas por submarino desaparecido são reforçadas com sonar após equipes detectarem barulhos no mar

O primeiro distrito da Guarda Costeira (USCG, em inglês) dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira, 21, que três embarcações reforçaram o esforço na busca do submarino com cinco pessoas a bordo que desapareceu no Oceano Atlântico quando estavam em uma missão para observar os destroços do transatlântico "Titanic". No momento, restam menos de 24 horas de oxigênio dentro do veículo aquático.

O navio John Cabot, equipado com sonar de varredura lateral, se junta ao Skandi Vinland e ao Atlantic Merlin na busca pelo submersível. De acordo com a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA, em inglês), o sonar de varredura lateral é um sistema usado para “detectar e obter imagens de objetos no fundo do mar”.

O Pentágono anunciou o envio de um terceiro avião C130 e três C-17, enquanto um robô submarino, enviado pelo Instituto Oceanográfico francês será incorporado às buscas durante a quarta-feira. Outros barcos e aviões dirigem-se ao local para reforçar a grande operação de busca das Guardas Costeiras dos Estados Unidos e do Canadá.

Batidas foram escutadas

Durante a manhã, o USCG afirmou que batidas a cada 30 minutos foram detectadas na região da busca. Um avião canadense P-8 que participava nas buscas detectou "batidas na região a cada 30 minutos. Quatro horas depois, um sonar adicional foi ativado e as batidas ainda eram ouvidas".

Além das batidas, "sinais acústicos adicionais foram ouvidos que ajudarão a direcionar os recursos de superfície, enquanto persiste a esperança de encontrar sobreviventes", informou a CNN, que teve acesso a um documento interno do governo americano.

O anúncio da detecção de ruídos foi o sinal mais esperançoso da possibilidade de resgate das cinco pessoas a bordo do submersível Titan, da empresa americana OceanGate.

A comunicação com o submersível Titan, de 6,5 metros de comprimento, foi perdida no domingo, quase duas horas depois de iniciar a descida em direção aos vestígios do mítico transatlântico, que se encontram a quase 4.000 metros de profundidade, a cerca de 600 quilômetros de Terra Nova, no Atlântico Norte.