'MasterChef Profissionais 2026': quem é Gabi Carregosa e qual é seu objetivo no reality?

'MasterChef Profissionais 2026': aos 30 anos, cozinheira busca ampliar o reconhecimento de seu trabalho autoral e conquistar espaço no mercado gastronômico (Reprodução / @gabicarregosa/Instagram)
Freelancer
Publicado em 19 de outubro de 2026 às 12h33.
Gabi Carregosa é uma das estreantes do "MasterChef Profissionais 2026", edição que reúne chefs experientes e antigos participantes do reality culinário da Band. Natural de Aracaju, em Sergipe, e criada no Rio de Janeiro, ela transformou uma paixão da infância em profissão e construiu uma carreira ligada à gastronomia brasileira contemporânea.
Aos 30 anos, a cozinheira tem passagens por restaurantes renomados, projetos autorais e experiências que ajudaram a definir sua identidade culinária. No programa, ela pretende conquistar os jurados e aproveitar a exposição para dar um passo importante na carreira: abrir o próprio restaurante.
O interesse de Gabi pela gastronomia surgiu ainda na infância, quando costumava preparar refeições em casa. Em entrevista à Band, ela recordou o primeiro contato com o fogão, aos 6 anos, quando fritou um ovo e percebeu que queria seguir aquele caminho profissional.
"Eu quero fazer isso o resto da minha vida", contou a chef ao relembrar o episódio.
Apesar da identificação precoce com a cozinha, a trajetória acadêmica começou em outra área. Gabi cursou engenharia de produção, em parte pela dificuldade de encontrar opções acessíveis de formação em gastronomia naquele momento.
A mudança de carreira veio depois que ela encerrou a própria empresa. Durante um estágio no Rio de Janeiro, decidiu atravessar a rua e se matricular em um curso do Senac, dando início à formação profissional na área culinária.
A experiência profissional de Gabi inclui cozinhas reconhecidas pela qualidade técnica e pela criatividade. Ela trabalhou no Kalango, ao lado da chef Bianca Barbosa, e no Sheraton Grand Rio Hotel & Resort.
Posteriormente, integrou a equipe do Oro, restaurante comandado pelo chef Felipe Bronze, que conquistou duas estrelas Michelin. A passagem pelo estabelecimento contribuiu para o desenvolvimento de suas habilidades na alta gastronomia.
A cozinheira também trabalhou no Manioca, da chef Helena Rizzo, jurada do "MasterChef Profissionais". Mais tarde, se mudou definitivamente para São Paulo em busca de novas oportunidades na cozinha.
Na capital paulista, passou pelo restaurante Nelita, onde chefiou o setor de massas e trabalhou em uma equipe formada exclusivamente por mulheres.
Além da experiência em restaurantes, Gabi foi responsável por iniciativas voltadas à criação de menus e experiências gastronômicas. No Rio de Janeiro, criou o Jantarzin, projeto de jantares colaborativos que aproveitava horários ociosos de estabelecimentos para promover encontros entre cozinheiros e apresentar pratos autorais.
Atualmente, está à frente do restaurante Toalha Café Bar e mantém projetos próprios ligados a menus degustação e vivências gastronômicas.
Sua proposta combina técnicas contemporâneas com ingredientes nacionais e referências da culinária brasileira. A identidade regional tem espaço importante nesse trabalho, que busca apresentar novas interpretações de sabores e produtos do país.
Gabi também participou da criação do coletivo Maria Tá na Cozinha, voltado à conexão entre cozinheiras e ao incentivo à presença feminina no mercado gastronômico.
Segundo a própria participante, o reality representa uma oportunidade de ampliar o alcance de seu trabalho e avançar em um projeto que acompanha sua trajetória em São Paulo.
Gabi afirma que pretende abrir o próprio restaurante e vê o "MasterChef Profissionais" como uma plataforma para apresentar sua culinária a um público maior. "Meu maior objetivo profissional é abrir meu restaurante e eu vim para o 'MasterChef' pensando nisso."
A sexta temporada do "MasterChef Profissionais" estreou no dia 6 de outubro, após um intervalo de três anos. A edição reúne 18 competidores, divididos entre nove estreantes e nove participantes que já passaram por outras versões da franquia.
Ao longo de 16 episódios, os cozinheiros enfrentam provas que exigem domínio técnico, criatividade, organização e capacidade de trabalhar sob pressão. Até o momento, dois participantes já deixaram a disputa: Vinicius Cavalcante e Mari Marzola.
O vencedor leva o troféu, R$ 300 mil, prêmios de patrocinadores e uma viagem gastronômica à Itália.
O programa começa às 22h30, na TV aberta, pela Band. Também é possível acompanhar a transmissão ao vivo pelo site oficial da Band e pelo aplicativo Bandplay.
Os episódios completos são disponibilizados no dia seguinte à transmissão original no canal oficial do MasterChef Brasil no YouTube, além de serem exibidos às sextas-feiras, às 20h30, no canal Discovery Home & Health e na HBO Max.