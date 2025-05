Marianna Brennand é premiada em Cannes por 'Manas', ao lado de Nicole Kidman

Poucos dias após a estreia de Manas nos cinemas brasileiros, a cineasta Marianna Brennand conquistou o Women In Motion Emerging Talent Award 2025, prêmio da Kering entregue no Festival de Cannes. A cerimônia foi realizada no último domingo, 18.

Com o feito, Brennand se torna a primeira diretora brasileira a receber o prêmio — e se destaca em um cenário desafiador e global de reconhecimento e espaço para as mulheres em posições de direção, roteiro e produção no cinema.

A atriz Nicole Kidman também foi homenageada pelo conjunto de sua carreira, e posou ao lado de Brennand durante a premiação. Em 2025, o Women In Motion Emerging Talent Award completa dez anos.

“Ser a primeira brasileira a receber o Women in Motion Emerging Talent Award é uma conquista que carrega força coletiva”, afirmou Marianna. “Traz visibilidade não só para mim, mas para todas as mulheres incríveis que constroem o cinema ao meu lado — colegas, parceiras, amigas de jornada. Receber esse prêmio ao lado de Nicole Kidman, que tem um compromisso público com a representatividade feminina e se propôs a trabalhar com uma diretora mulher por ano, torna tudo ainda mais simbólico. Esse reconhecimento fortalece meu compromisso com um cinema de impacto, e me enche de fôlego pra seguir criando com coragem, afeto e propósito.”

Primeiro longa de ficção de Marianna, Manas estreou no Brasil em 15 de maio, distribuído no Brasil pela Paris Filmes. O filme, rodado na Amazônia, já acumula mais de 20 prêmios internacionais, entre eles o Director’s Award da mostra Giornate Degli Autori, no Festival de Veneza. A sensibilidade com que a diretora Marianna Brennand abordou o tema, evitando a exposição explícita da violência e a exploração do corpo feminino, tem sido um dos aspectos mais elogiados do longa.

Manas contou com o apoio de renomados cineastas internacionais. Walter Salles, que recentemente conquistou o Oscar de Melhor Filme Internacional por Ainda Estou Aqui, e os irmãos Jean Pierre e Luc Dardenne, vencedores de duas Palmas de Ouro em Cannes, atuaram como produtores associados do filme. Os cineastas apostaram no potencial do projeto desde a fase de roteiro, contribuindo significativamente para a sua realização.

Qual é a história de Manas?

Manas narra a história de Marcielle/Tielle (Jamilli Correa), uma jovem de 13 anos que vive na Ilha de Marajó (PA) junto com o pai, Marcílio (Rômulo Braga), a mãe, Danielle (Fátima Macedo), e os três irmãos. Ela cultua a imagem de Claudinha, sua irmã mais velha, que teria partido para bem longe depois de “arrumar um homem bom” nas balsas que passam pela região. Conforme amadurece, Tielle vê ruírem muitas de suas idealizações e se percebe presa entre dois ambientes abusivos. Preocupada com a irmã mais nova e ciente de que o futuro não lhe reserva muitas opções, ela decide confrontar a engrenagem violenta que rege a sua família e as mulheres à sua volta.

O roteiro é fruto de uma pesquisa de dez anos da diretora sobre casos reais de abuso e exploração sexual na região, tema abordado com sensibilidade e naturalismo. O elenco mescla atores profissionais e talentos locais, entre eles Dira Paes, que interpreta a policial Aretha, inspirada em figuras reais do combate à violência contra crianças.

“Manas, de Marianna Brennand, é um primeiro longa-metragem brilhante. A narrativa é ao mesmo tempo sensorial e emocional, os atores são cativantes, e a direção é inspirada, precisa e desprovida de sentimentalismo. Marianna nos oferece a possibilidade de mergulhar em um mundo que ainda não havíamos visto, trazendo luz aos seus demônios internos. Uma grande estreia de uma diretora extremamente talentosa", elogia Walter Salles.

Luc Dardenne endossa: “É um filme que me emocionou profundamente. Sua abordagem da vida de uma jovem e sua família no Norte do Brasil revela a existência de uma comunidade, de uma sociedade onde a longa história de dominação masculina está violentamente inscrita nos corpos das mulheres. Este filme de estreia da diretora Marianna Brennand é, a meu ver, marcado pela intensidade e precisão de sua visão, assim como por sua profunda conexão com seus personagens — qualidades que sinalizam o surgimento de uma cineasta verdadeiramente excepcional.”

Onde assistir a Manas?

O filme está em cartaz nos cinemas brasileiros desde o dia 15 de maio. Tem classificação indicativa para maiores de 16 anos e duração de 1h41.