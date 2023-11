Mansão de Clodovil pode ser demolida, após 6 anos; veja quanto vale o imóvel

Seis anos após ser leiloada pela primeira vez, uma mansão à beira-mar que pertenceu ao estilista Clodovil Hernandes corre o risco de ser demolida. Localizada em Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo, o imóvel permanece sem uso desde a morte do artista em 2009.

Com sinais de abandono e deterioração, a mansão, que já foi avaliada em R$ 1,6 milhão, está no centro de uma disputa legal, com sua posse sendo reivindicada por uma moradora de Campinas e um pedido de demolição feito pelo Ministério Público.

O estilista, ator e apresentador Clodovil Hernandes faleceu em 2009. Para quitar suas dívidas, a Justiça autorizou o leilão de sua antiga mansão.

A primeira tentativa ocorreu em 30 de novembro de 2017, mas não atraiu interessados. Somente na terceira tentativa, no ano seguinte, é que o imóvel foi finalmente vendido.

Thalita Daiane de Melo adquiriu a propriedade com um lance de R$ 750 mil, porém nunca pôde usufruir do espaço. Isso porque ela mesma tentou anular o leilão após vencer o certame.

Na Justiça, a defesa dela argumentou que Thalita tinha "comprado gato por lebre" ao adquirir apenas o direito de uso da área e não a propriedade real do imóvel.

O pedido para anular o leilão foi negado e, neste ano, o tribunal determinou que o direito de uso do imóvel fosse transferido para Thalita.