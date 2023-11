Mãe de Britney Spears rebate acusação feita pela cantora em autobiografia

A cantora Britney Spears detalhou sua vida pessoal ao público na biografia "The Woman in Me" ("A Mulher em Mim", em tradução livre).

Lançado em outubro, o livro traz os bastidores de uma das maiores artistas da música pop, além de seus casos amorosos, inspirações musicais, problemas familiares e momentos polêmicos. Todos os aspectos detalhados pela própria Britney.

Nas 280 páginas, a cantora também conta aos leitores algumas das fases mais dificeis de sua vida, principalmente sobre os abusos sorfridos pelo pai, James P. Spears e como ocorreu a tutela de muitos anos do progenitor.

Por outro lado, as críticas de Britney recaem não apenas sobre o pai, como também sobre sua mãe, Lynne Spears. Na obra, a cantora afirma que os pais foram responsáveis pelos abusos psicológicos que sofreu desde a infância. Ela recorda que os dois descartaram itens pessoais e de valor sentimental como seus diários e coleções de bonecas, enquanto ela estava em tratamento em uma clínica de reabilitação, em 2019.

Segundo o relato de Britney, nesses diários haviam poesias e outros textos escritos por ela ao longo de três anos. A cantora também lamenta a falta da coleção de bonecas Madame Alexander, que ficava em uma casa da família na Louisiana, nos Estados Unidos.

Em "A Mulher em Mim", ela diz ter se sentido triste ao encontrar as prateleiras sem as bonecas.“Pensei nas páginas que escrevi em meio às lágrimas. Eu nunca quis publicá-las ou algo parecido, mas elas foram importantes para mim. E minha família os jogou no lixo, assim como me jogaram fora”.

Como a mãe de Britney reagiu às acusações?

Depois da repercussão da biografia, Lynne Spears usou as redes sociais nesta quinta-feira, 9, para desmentir as alegações feitas por Britney. Na publicação, ela escreveu: “Não sei quem te disse que me livrei das suas bonecas e diários, mas nunca faria isso! Isso seria cruel, porque sei o quanto significam para você”.

No texto, Lynne disse que as bonecas mencionadas pela filha no livro também eram especiais para ela, porque durante muitos anos as duas colecionavam os itens para a posteridade. Segundo a mulher, alguns dos objetos não foram descartados e está disposta a enviá-los à filha.

“Por favor, me diga e saiba o quanto eu te amo”, pontuou.

Ressentimentos

Em determinado trecho de "A Mulher em Mim", Britney conta que Lynne Spears foi a responsável por sua precoce introdução ao consumo de álcool. Mas, para ela, a maior demonstração de crueldade por parte da mãe foi sua indiferença aos seus problemas psicológicos durante o início da curatela do pai.

Em relação à irmã, Jamie Lynn, Britney afirma ter se afastado dela por se aproveitar de sua fragilidade.

“Enquanto eu lutava contra a curatela e recebia muita atenção da imprensa, ela estava escrevendo um livro tirando vantagem sobre a situação. Criou histórias obscenas; muitas delas me machucaram.”

A cantora alega ser carente de atenção desde a infância e, por isso, fazia tudo o que pediam e esperavam dela, mas pagou um preço alto mais tarde. “Não dava tempo de ser uma criança comum ou de realmente fazer amigos porque eu tinha que trabalhar quase todos os dias”.

Onde comprar o livro de Britney Spears?

"A Mulher em Mim" chegou às livrarias e nos principais e-commerces do Brasil em 24 de outubro. O livro pode ser encontrado na Amazon, onde se tornou o item mais vendido da plataforma recentemente, logo na pré-venda.