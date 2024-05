Madonna no Rio: saiba qual é a previsão do tempo para o show em Copacabana

Neste sábado, 4, Madonna realizará um show especial da Cebebration Tour, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. O evento não apenas deixa os fãs em todo o Brasil eufóricos, como também causa impacta a vida de muitos cariocas.

Diante do grande interesse em assistir à performance da Rainha do Pop, muitas pessoas já se preparam para reservar um espaço entre as áreas próximo ao palco, de fente para o Copacabana Palace. Enquanto outras preferem acompanhar a apresentação do conforto de casa.

Embora a atmosfera seja de alegria e grandes expectativas entre os cariocas, há dúvidas em relação às condições metereológicas no próximo final de semana.

Qual é a previsão para o Rio de Janeiro?

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de céu limpo durante todo o sábado em Copacabana, na Zona Sul do Rio. No entanto, a região deve enfrentar altas temperaturas, pois está sob a influência de uma onda de calor. O fenômeno é caracterizado por uma área com temperaturas 5 graus acima da média, por um período de 3 a 5 dias.

Para o dia do show, a temperatura começará em torno de 20 graus e aumentará gradualmente ao longo da manhã. Durante a tarde, há possibilidade de variação da sensação térmica de 35 para 37 graus.

Com início nesta terça-feira, um alerta laranja (indicador de grande perigo) foi emitido pelo Inmet para o estado do Rio de Janeiro devido à presença da onda de calor, com áreas especialmente destacadas no Sul Fluminense, Noroeste Fluminense, Baixadas, Centro Fluminense, Metropolitana do Rio de Janeiro e Norte Fluminense.

O show está programado para começar às 21h45. Neste momento, as temperaturas podem chegar a 30 graus.

Como se proteger do calor extremo

Em períodos de ondas de calor, como a que afeta o Brasil nesta semana, é recomendável evitar ao máximo a exposição ao sol e ao calor, principalmente entre as 10h e as 16h. Segundo o Inmet, dentro desse intervalo, o pior período ocorre das 14h às 16h, quando são registradas as temperaturas máximas do dia.

Vejas as recomendações para evitar graves problemas com o clima:

Evite atividades ao ar livre durante o período mais quente do dia.

Opte por roupas leves e de cores claras para facilitar a evaporação do suor, ajudando na regulação da temperatura corporal.

Mantenha-se hidratado ao longo do dia, bebendo pequenas quantidades de água frequentemente.

Verifique a cor da urina para monitorar a hidratação adequada.

Procure ficar em locais com ar condicionado, especialmente em veículos sem essa opção, mantendo as janelas abertas para circulação de ar.

Use protetor solar, chapéus e óculos escuros para proteger a pele dos raios solares.

Reduza esforços físicos e descanse frequentemente em locais sombreados e frescos.

Não deixe crianças ou animais em veículos estacionados.

Evite o consumo de bebidas alcoólicas e com alto teor de açúcar.

Faça refeições leves e mais frequentes, especialmente durante o período de calor intenso.

Ofereça água a recém-nascidos, crianças, idosos e pessoas doentes, mesmo que não demonstrem sede.

Mantenha as cortinas fechadas durante o dia e abra as janelas durante a noite para facilitar a circulação de ar.

Utilize menos roupas de cama e vista-se com menos roupas ao dormir, principalmente para bebês e pessoas acamadas.

Mantenha ambientes úmidos com umidificadores de ar ou toalhas molhadas para ajudar na sensação de frescor.

Consulte um médico se tiver uma condição médica crônica ou estiver tomando vários medicamentos.

Busque ajuda médica se sentir tonturas, fraqueza, ansiedade, sede intensa ou dor de cabeça.

Em caso de mal-estar, procure um lugar fresco imediatamente, meça a temperatura corporal e reidrate-se com água ou suco de frutas. Evite mudanças bruscas de temperatura.

Embora o calor extremo represente um risco para qualquer pessoa, certos grupos são mais vulneráveis. Entre eles, estão:

Os obesos, pois a gordura corporal retém mais calor;

Mulheres, devido à sua maior composição de gordura corporal;

Crianças, cujo sistema de regulação da temperatura ainda está em desenvolvimento;

Idosos, pois o mesmo sistema pode começar a falhar com a idade;

Diabéticos, cardíacos e pacientes renais, cujos sistemas já podem estar comprometidos

Profissionais que trabalham expostos ao sol também estão em maior risco.

Como assistir ao show de Madonna online?

Neste sábado, 4, Madonna vai se apresentar às 21h45. O espetáculo deve durar até as 23h45.

Para quem não for à praia de Copacabana, será possível assistir ao show pela TV Globo. O Multishow e o Globoplay também transmitem a apresentação ao vivo. Na ocasião, o streaming da Globo terá sinal aberto para não assinantes logados.