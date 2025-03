Lollapalooza 2025: que horas abrem os portões? Veja horários

O Lollapalooza 2025 começa a partir desta sexta-feira, 28, e se estende até domingo, 30. Milhares de fãs terão a oportunidade de ver suas bandas e artistas favoritos nos quatro palcos do Lolla, que contará com headliners como Olivia Rodrigo, Alannis Morissette, Shawn Mendes e Justin Timberlake.

O festival acontecerá no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Horário de abertura dos portões

Abertura dos portões: 11h

Abertura do Lolla Lounge: 12h

Última entrada permitida: até 22h30

Encerramento do evento: 1h

A programação musical começará ao meio-dia, com apresentações nos quatro palcos distribuídos pelo Autódromo. Para facilitar a experiência do público, o festival disponibilizou um aplicativo oficial que permite montar uma agenda personalizada, além de fornecer informações sobre alimentação, bebidas, atividades promovidas pelos patrocinadores e serviços como guarda-volumes e estações de água.

Como chegar ao Lollapalooza?

O festival não conta com estacionamento disponível. É possível chegar até o Lollapalooza via transporte público, pela estação Autódromo (Linha 9 – Esmeralda/Osasco - Bruno Covas-Mendes/Vila Natal). De lá, basta andar em torno de 850 metros até o Autódromo de Interlagos.

É possível também chegar por aplicativos de transporte ou pelo transfer oficial do evento. A Estação Autódromo funcionará 24h nos dias do festival e as demais estações da CPTM e do Metrô ficarão abertas para desembarque e integrações 24h.

Além do uso comum da CPTM também é possível usar o trem expresso, que sai da Estação Pinheiros. Na sexta-feira ele circula de hora em hora entre as 10h30 e 16h, e de sábado e domingo de meia em meia hora, no mesmo horário. No retorno, da 00h às 2h, sai um trem a cada 5 minutos intercalando entre as estações Osasco e Pinheiros. O valor de ida e volta é de R$ 30.

O que pode levar no Lollapalooza?

Cada pessoa pode levar até cinco itens, entre:

Óculos escuros, capa de chuva, protetor solar e protetor labial, chapéu ou boné, canga, mochila ou bolsa;

Alimentos industrializados lacrados, como biscoitos, torradas ou barras de cereal;

Frutas cortadas e acondicionadas em embalagem transparente e não rígida, do tipo "zip lock";

Sanduíches acondicionados em embalagem transparente e não rígida, do tipo "zip lock";

O que não pode levar?