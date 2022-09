Lollapalooza 2023: Drake é uma das atrações principais do evento, diz jornalista

O rapper Drake poderá estar no headliner do Lollapalooza 2023. A informação foi divulgada por José Norberto Flesch, jornalista conhecido por sempre antecipar ‘furos’ na indústria pop no Brasil, especialmente relacionados à música.

Drake já esteve no Brasil cantando no Rock In Rio de 2019 e caso confirmado, será a principal atração do festival. Segundo o jornalista, as bandas Paramore, Blink-182 e a cantora Billie Eilish, também estarão no evento.

A reportagem procurou a assessoria do festival e assim que tiver resposta atualizará a matéria.

O Lollapalooza 2023 ocorre nos dias 24, 25 e 26 de março do ano que vem, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Quando começa a venda dos ingressos do Lollapalooza 2023?

A partir de hoje, dia 21 de setembro, será liberada a venda oficial dos ingressos. Clientes com cartão de crédito Bradesco, Bradescard, Next ou Digio terão 15% no valor e poderão dividi-lo em até cinco vezes sem juros.

Os ingressos estarão disponíveis pelo site oficial do evento, a partir das 12h, e também na bilheteria do Teatro Renault, na Avenida Brigadeiro Luis Antônio, 411, em São Paulo.

Quando começa o festival?

Quais são as atrações confirmadas?

O evento ainda não divulgou oficialmente quais bandas e cantores farão parte do Lollapalooza 2023, mas alguns jornalistas já divulgaram possíveis headliners. José Norberto Flesch por exemplo divulgou que as bandas Paramore e Blink-182 estarão presentes no festival, assim como a cantora Billie Eilish.

