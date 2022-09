Procon-SP notifica Lollapalooza 2023 a respeito da venda de ingressos

O valor elevado dos ingressos do Lollapalooza 2023 e a maneira de divulgá-los chegou ao Procon-SP. Na tarde dessa segunda-feira, 19, o órgão de Defesa do Consumidor notificou o festival e pediu explicações e detalhamento do preço exato de cada modalidade de ingresso.

A Tickets for Fun (T4F) tem até sexta-feira, 23, para informar os preços de cada modalidade de ingresso, discriminando os valores incidentes, como taxas, fretes, descontos promocionais.

Por que o Lollapalooza foi notificado pelo Procon?

Na hora de anunciar a pré-venda dos ingressos, o valor divulgado era referente à meia-entrada, já acrescentado o desconto relativo (15%) aos clientes com cartões de débito e crédito do Bradesco, Bradescard, next e Digio.

Além de divulgar todas as informações referentes a taxas, fretes e descontos, o Lollapalooza 2023 também terá de comprovar a quantidade de ingressos disponibilizada para pré-venda e venda ao público geral — informação válida para todas as modalidades e setores para cada dia do evento.

O Procon-SP pede que a T4F envie a relação completa de todas as atrações e bandas que participarão do festival. É necessário, também, que a produtora esclareça a política de cancelamento ou desistência de compra, bem como funcionamento de canais de atendimento aos consumidores.

Qual o valor dos ingressos do Lollapalooza anunciados?

Ingressos (valores com desconto para clientes Bradesco já aplicado):

- Lolla Pass: a partir de R$ 900,00

- Lolla Comfort Pass: a partir de R$ 1.620,00

- Lolla Lounge Pass: a partir de R$ 3.700,00

