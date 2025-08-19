Pop

Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta nesta terça-feira, 19

Elenco conta com estrelas como Leandro Hassum, Danielle Winits, Kiko Mascarenhas, Rita Elmôr, Ailton Graça, Rodrigo Sant'anna, Maurício Sherman, entre outros

Sessão da Tarde: veja o filme que passa na TV Globo hoje (Divulgação)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 12h04.

A "Sessão da Tarde" da TV Globo, que exibe filmes reconhecidos para toda a família, traz para o público o filme brasileiro "Até que a Sorte nos Separe", lançado em 2012, nesta terça-feira, 19.

O elenco conta com estrelas como Leandro Hassum, Danielle Winits, Kiko Mascarenhas, Rita Elmôr, Ailton Graça, Rodrigo Sant'anna, Maurício Sherman, entre outros. A direção é de Roberto Santucci.

Assista ao trailer de 'Até que a Sorte nos Separe'

yt thumbnail

Qual é a sinopse de 'Até que a Sorte nos Separe'?

Tino e Jane formam um casal comum, mas que têm suas vidas transformadas ao ganharem na loteria.

Que horas começa a Sessão da Tarde nesta sexta-feira?

A produção vai ao ar na TV Globo às 15h25, no horário de Brasília.

