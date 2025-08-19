Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta nesta terça-feira, 19

Sessão da Tarde: veja o filme que passa na TV Globo hoje (Divulgação)
Publicado em 19 de agosto de 2025 às 12h04.
A "Sessão da Tarde" da TV Globo, que exibe filmes reconhecidos para toda a família, traz para o público o filme brasileiro "Até que a Sorte nos Separe", lançado em 2012, nesta terça-feira, 19.
O elenco conta com estrelas como Leandro Hassum, Danielle Winits, Kiko Mascarenhas, Rita Elmôr, Ailton Graça, Rodrigo Sant'anna, Maurício Sherman, entre outros. A direção é de Roberto Santucci.
Tino e Jane formam um casal comum, mas que têm suas vidas transformadas ao ganharem na loteria.
A produção vai ao ar na TV Globo às 15h25, no horário de Brasília.