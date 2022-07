Jogos de futebol hoje, sábado, 9; onde assistir ao vivo e horários

Início da 16ª rodada do Brasileirão Série A, seleção brasileira em campo pela Copa América Feminina e jogos da Série B são destaques do sábado de futebol.

Na estreia, o Brasil enfrenta a Argentina em partida valida pelo grupo B da Copa América Feminina. Sem Marta, fora da competição por estar machucada, as jogadores de Pia Sundhage buscam título e vagas para a próxima Copa do Mundo e Jogos Olímpicos 2024.

No Brasileirão, três jogos abrem a rodada deste final de semana. Entre os destaques estão a partida entre o Fluminense e o Ceará. Após se classificar para as quartas da Sul-Americana, o time cearense quer acabar com a sequência de empates e voltar a vencer para se afastar da zona de rebaixamento. Já o Fluminense quer os três pontos para entrar no G4, mesmo que provisoriamente até os jogos de domingo.

Na Série B, o líder Cruzeiro encara o Guarani fora de casa. O time do interior de São Paulo não vence há quatro jogos e está na penúltima colocação. A raposa busca os três pontos para manter a vantagem sobre o segundo colocado e o primeiro time fora da zona de acesso.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje

Brasileirão Série A

16h30 - Red Bull Bragantino x Avaí - Premiere

19h - Fluminense x Ceará - Premiere

20h30 - Goiás x Athletico-PR - Premiere

Brasileirão Série B

11h - Guarani x Cruzeiro - Premiere

16h - Sport x Londrina - SporTV e Premiere

16h30 - Criciúma x Vasco - Premiere

16h30 - Tombense x Chapecoense - Premiere

16h30 - Sampaio Corrêa x Ituano - SporTV e Premiere

Copa América Feminina

21h - Brasil x Argentina - SBT e SporTV

