João Chagas Leite, compositor de 'Desassossegos', morre aos 80 anos no RS

O cantor e compositor João Chagas Leite, um dos nomes de referência da música nativista do Rio Grande do Sul, morreu nesta terça-feira, 11, aos 80 anos.

O artista estava internado no Hospital de Caridade de Erechim, onde fazia tratamento contra um câncer. A confirmação foi feita por familiares e integrantes da banda do artista.

"É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de João Chagas Leite, ocorrido nesta data, 11 de novembro de 2025. Que Deus conforte o coração de todos", diz uma publicação no perfil oficial do músico nas redes sociais.

O velório ocorrerá na Funerária Passuello, em Erechim, a partir das 14h desta terça. O sepultamento está previsto para a manhã de quarta-feira, às 9h, no Cemitério Pio XII.

Natural do estado gaúcho, João Chagas Leite foi autor de canções como "Desassossegos", "Ave Sonora" e "Penas, Pampa e Querência", obras que marcaram seu repertório e trajetória no gênero regionalista. Em maio, ele havia anunciado o retorno aos palcos após dois anos afastado em razão do tratamento da doença.

Com uma deficiência física na mão esquerda, precisou desenvolver uma técnica própria para tocar violão, inicialmente de forma invertida. Mais tarde, passou a utilizar um dedal para auxiliar na execução do instrumento.