Indústria de microdramas na China deve ultrapassar 50 bilhões de Yuans em 2024

O mercado de microdramas na China deve ultrapassar 50 bilhões de yuans (US$ 6,82 bilhões) em 2024, segundo o Livro Branco sobre o Desenvolvimento da Indústria de Microdramas da China (2024), divulgado recentemente pela Associação de Serviços de Transmissão na Internet da China.

Os microdramas se destacam por cronogramas de produção, custos e orçamentos relativamente modestos. De acordo com Wang Hu, diretor de microdramas, o custo de produção geralmente gira em torno de algumas centenas de milhares de yuans. “Se tudo correr bem, um microdrama pode ser concluído em um ou dois meses, permitindo que os investidores ajustem rapidamente suas estratégias futuras de investimento e produção”, acrescentou Wang Hu.

Produção acelerada e mudanças no consumo de mídia

A dinâmica acelerada das gravações acompanha o ritmo rápido de consumo desses conteúdos, o que tem impulsionado o crescimento explosivo do mercado de microdramas nos últimos anos. Em 2024, Wang Hu dirigiu mais de 10 microdramas. No ano anterior, mais de 1.000 equipes de produção de microdramas se concentraram nos Estúdios Mundiais de Hengdian, na província de Zhejiang, um dos maiores complexos de produção de cinema e televisão da China.

O setor também tem criado oportunidades para novos talentos. Su Huan, nascida nos anos 2000 e sem formação formal em atuação, participou de mais de 20 microdramas no ano passado.

O sucesso dos microdramas está diretamente ligado às mudanças nos hábitos de consumo de conteúdo. “Os microdramas são produtos da era da internet móvel. Seu apelo está na narrativa rápida, com vários plot twists, atendendo aos hábitos fragmentados de consumo de mídia das pessoas”, afirmou Wang Jiushu, outro diretor do setor.

Nos últimos dois ou três anos, os microdramas têm se consolidado como uma nova forma de expressão cultural e artística online. Em junho de 2024, a Administração Nacional de Rádio e Televisão emitiu diretrizes para orientar a produção de conteúdos de maior qualidade, promovendo o desenvolvimento sadio e ordenado da indústria, segundo Yang Chenghu, vice-diretor da Escola de Artes e Comunicação da Universidade Normal de Pequim.

Investimentos e expansão do mercado

Empresas de produção têm investido significativamente em microdramas premium desde o final de 2023, elevando os padrões de produção. Segundo Wang Jiushu, isso tem permitido melhorias constantes em várias etapas da produção, desde filmagens até iluminação e edição.

O crescimento do setor também impulsionou indústrias relacionadas. O Parque Cultural Huaxia, localizado nos Estúdios Mundiais de Hengdian, reinventou-se ao criar mais de 30 zonas de filmagem dedicadas a microdramas, com cenários modernos e históricos. O parque passou a receber equipes de filmagem no fim de 2023. Segundo Yuan Man, gerente geral do parque, o espaço agora recebe, em média, de cinco a seis equipes de microdramas por dia, triplicando a receita anterior.

Diversas regiões chinesas estão aproveitando as oportunidades desse mercado com políticas favoráveis. A província de Shaanxi, no noroeste da China, lançou medidas para fomentar o setor, incluindo a criação de um fundo para produzir mais de 200 microdramas de alta qualidade em dois anos e apoiar o desenvolvimento de mais de 15 empresas líderes.

Impacto internacional dos microdramas chineses

No mercado internacional, os microdramas chineses também demonstram grande potencial. Segundo o Livro Branco, os Estados Unidos lideram em downloads e receita de aplicativos. Aplicações chinesas ocupam as três primeiras posições em downloads de microdramas no exterior.

Os microdramas estão abrindo novos mercados internacionais para produtos culturais e de entretenimento da China. O público estrangeiro tem a oportunidade de conhecer melhor a cultura popular chinesa e o cotidiano da população, afirmou Guo Shu, gerente-geral do Departamento de Negócios Internacionais dos Estúdios Mundiais de Hengdian.

Yang Yang, CEO do DreameShort, aplicativo líder em microdramas voltado para os mercados da América do Norte, Japão, Coreia do Sul e Europa, destacou que a plataforma alcançou mais de 6 milhões de downloads internacionais no último ano, com mais de 1 milhão de usuários ativos mensais. As séries originais de maior sucesso acumulam, em média, mais de 50 milhões de visualizações, com alguns títulos ultrapassando 300 milhões de visualizações online.