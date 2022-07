As 10 melhores séries originais Netflix, de acordo com o IMDB

O IMDb (Internet Movie Database) é um site da Amazon especializado em cinema, televisão, música e games.

Dentro da plataforma, os usuários podem avaliar as séries que assistem, dando notas que vão de zero a dez.

Com base nesse ranking, o IMDB possui uma lista com as dez melhores séries originais da Netflix, que só considera produções do próprio streaming.

Nesse levantamento, só foram consideradas séries com mais de 25.000 indicações dos usuários e 8 pontos de nota mínima.

Melhores séries da Netflix:

1º - Olhos que Condenam, 2019 (nota 8,9/10)

Cinco adolescentes do Harlem vivem um pesadelo depois de serem injustamente acusados de um ataque brutal no Central Park. Baseada em uma história real. Assista o quanto quiser.

2 º - Black Mirror, 2011 (nota 8,8/10)

Esta série antológica de ficção científica explora um futuro próximo onde a natureza humana e a tecnologia de ponta entram em um perigoso conflito. Assista o quanto quiser. A série cult conquistou seis Emmys, incluindo dois de Melhor Filme para TV ("USS Callister" e "San Junipero").

3º - Narcos, 2015 (nota 8,8/10)

A história acompanha os esforços dos Estados Unidos e Colômbia para combater o temido traficante Pablo Escobar e o cartel de Medellín, uma das organizações criminosas mais ricas e impiedosas da história.

4º - BoJack Horseman, 2014 (8,8/10)

BoJack (Will Arnett) é um decadente cavalo que trabalha na TV. Uma estrela já esquecida de um seriado da década de 1990 chamado Horsin' Around, ele disfarça sua baixa auto-estima com uísque e relações fracassadas.

5º - Dark, 2017 (nota 8,7/10)

Quatro diferentes famílias - Kahnwald, Nielsen, Doppler e Tiedemann - vivem em Winden, uma pequena e aparentemente tranquila cidade alemã. A rotina dos moradores vira de cabeça para baixo quando duas crianças desaparecem misteriosamente, nas proximidades de uma antiga usina nuclear.

6º - Stranger Things, 2016 (nota 8,7/10)

Na pequena cidade de Hawkins, a mãe solteira Joyce (Winona Ryder) fica desesperada quando seu filho Will (Noah Schnapp), de 12 anos, desaparece sem deixar rastros. Na busca por Will, Joyce descobre um mundo paralelo que nunca imaginou.

7º - Mindhunter, 2017 (nota 8,6/10)

Dois agentes do FBI expandem as fronteiras da ciência criminal nos anos 70 com um perigoso mergulho no universo da psicologia do assassinato. Assista o quanto quiser. O papel de Edmund Kemper nesta série de David Fincher e Charlize Theron rendeu a Cameron Britton uma indicação ao Emmy.

8º - Demolidor, 2015 (nota 8,6/10)

Cego desde pequeno, Matt Murdock luta contra a injustiça durante o dia como advogado e à noite nas ruas de Hell's Kitchen, Nova York. Assista o quanto quiser. Marvel - Demolidor recebeu três indicações ao Emmy em categorias técnicas, incluindo efeitos visuais.

9º - Ozark, 2017 (nota 8,5/10)

Um consultor financeiro de Chicago precisa lavar US$ 500 milhões para aplacar a ira de um barão das drogas e arrasta a família para o interior do Missouri.

10º - The Witcher, 2019 (nota 8,2/10)