Greve em Hollywood vai acabar? O que se sabe sobre as negociações entre roteiristas e CEOs

O Sindicato dos Roteiristas (WGA) e os estúdios de Hollywood e plataformas de streaming, representados pela AMPTP, se reunem novamente nesta quinta-feira, 21.

Os roteiristas e representantes de quatro grandes estúdios tentam chegar a um acordo para por fim à greve que paralisou as produções de Hollywood

De acordo com o site norte-americano Deadline, a negociação deve contar com as presenças de Ted Sarandos (Netflix), Bob Iger (Disney), David Zaslav (Warner Bros Discovery), Donna Langley (Universal) e outros executivos de grandes estúdios e emissoras.

Ambos os lados tiveram uma reunião nesta quarta-feira, 20, e emitiram uma declaração conjunta depois do encontro. “O WGA e a AMPTP reuniram-se para negociar hoje e voltarão a reunir-se amanhã”.

Até o momento, nem os roteiristas, nem os executivos se manifestaram.

Por que os roteiristas de Hollywood estão em greve?

Em um comunicado, os profissionais explicaram que a decisão de paralisação das atividades foi tomada durante as negociações salariais da categoria com os principais conglomerados de entretenimento. Entre as principais reivindicações dos trabalhadores estão a falta de ajustes dos salários em relação à inflação, determinação das empresas por séries de televisão com temporadas mais curtas e, principalmente, a falta de pagamento por ganhos residuais com as produções.

Os reclamantes também demonstraram descontentamento com o interesse das companhias de entretenimento em Inteligência Artificial (IA). Eles pedem pela regulamentação do uso dessa tecnologia em produções. Por outro lado, o sindicato reivindica legislação para que IA não seja usada para escrever ou adaptar qualquer material. Já a AMPTP quer reuniões anuais para debater os limites do uso deste recurso na produção de filmes e séries.

Os movimentos contrários às decisões dos grandes estúdios começou em maio e, consequentemente, vários projetos de estúdios dos Estados Unidos estão temporariamente suspensos até a conclusão dos acordos para redefinição dos contratos.