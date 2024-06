Grande 'paralisação lunar' acontece nesta sexta; entenda o que é lunistício e como assistir

Nesta sexta-feira, 21, ocorrerá um fenômeno lunar extremamente raro que só acontece a cada quase duas décadas: a "grande paralisação lunar".

Conhecido também como lunistício, esse evento acontece quando a Lua atinge sua posição mais alta no céu, dando a impressão de estar imóvel para observadores na Terra.

A origem do fenômeno

O lunistício acontece quando as inclinações da Lua e da Terra atingem seu ponto máximo. Nessa ocasião, a Lua nasce no ponto mais a nordeste do horizonte e se põe na posição mais a noroeste, resultando em um período mais longo em que o astro permanece visível no céu.

É possível observar o fenômeno do Brasil?

O lunistício pode ser atraente para quem gosta de contemplar fenômenos da natureza, no entanto, esta oportunidade está fora de questão para os brasileiros.

Por outro lado, haverá uma transmissão ao vivo do espetáculo lunar direto do Stonehenge, o icônico monumento de pedras localizado no interior do Reino Unido.