Globo confirma volta do Tiago Leifert; veja cargo e salário

Após deixar a Rede Globo no final do ano passado, empresa que atuou por 16 anos, Tiago Leifert vai voltar para a emissora carioca. Mas calma, não é para apresentar o Big Brother Brasil.

A Globo confirmou nesta sexta-feira, 5, que o apresentador vai narrar os jogos da Copa do Mundo Catar 2022, que serão transmitidos no Sportv e no Globoplay.

Leifert já havia publicado a novidade em seu Instagram em abril. Agora vem a confirmação da emissora: o paulista narrará um jogo por dia, ao vivo, com convidados. Porém, ele não estará em Catar.

O jornalista vai acompanhar as partidas dos estúdios Globo ao lado de Cleber Machado, Gustavo Villani, Everaldo Marques, Ricardinho, Mauricio Noriega e PC Vasconcellos.

De acordo com a coluna Observatório dos Famosos, Leifert vai receber da Globo em torno de R$ 600 mil para apresentar cada jogo em um período de um mês. Se acompanhar 20 partidas, por exemplo, terá estimados R$ 12.000.000 milhões na conta bancária.

Por que Tiago Leifert saiu da Globo?

Com 41 anos, Tiago Leifert começou na TV Globo em 2004 como apresentador e editor na Rede Vanguarda, afiliada da Globo no interior de São Paulo. Jornalista esportivo, ele chegou ao SportTV, em 2006, como repórter e logo virou editor-chefe e apresentador do Globo Esporte, e foi o responsável pela mudança no formato do jornal. Ele também cobriu uma Olimpíada e 3 Copas do Mundo.

Em 2012, começou sua trajetória no entretenimento ao apresentar o The Voice Brasil. Em 2015, assumiu um novo projeto na emissora, desta vez, o matinal É de Casa e deixou de vez o comando do Globo Esporte. Em 2016, começou a apresentar o Zero 1, programa focado em games e no universo geek. E, em 2017, assumiu o Big Brother Brasil.

De acordo com as informações divulgadas pela Rede Globo na época, o pedido veio de uma vontade do próprio apresentador, que decidiu não renovar o contrato com a empresa, mas deixa as portas abertas para futuras parcerias. “A ideia de parar surgiu no meio do ano passado e venho conversando com calma com a Globo desde então, esperando o momento ideal. E é agora!", disse.

Projetos do último ano

O projeto da Copa do Mundo 2022 é o quinto projeto que o jornalista embarca desde sua saída da Globo, anunciada no dia 9 de setembro de 2021.

Leifert participou das transmissões da Copa do Brasil na Amazon ao lado de Casimiro; anunciou seu canal no YouTube "3 na Área", que conta com a participação dos comentaristas Rica Perrone e Eduardo Semblano; passou a comentar jogos do Campeonato Paulista transmitidos no Youtube e anunciou uma newsletter gratuita sobre games e tecnologia.

