Ghostbusters: em "Apocalipse de gelo", novos caçadores enfrentam ameaça global; veja trailer

O novo filme da franquia Caça-Fantasmas, "Ghostbusters: Apocalipse de Gelo", ganhou um novo trailer nesta segunda-feira, 29.

O longa-metragem destaca a nova geração de caça-fantasmas enfrentando desafios semelhantes aos de seus antecessores, incluindo investigações públicas e uma invasão de fantasmas em Nova York.

Em "Ghostbusters: Apocalipse de Gelo", a família Spengler retorna ao local onde tudo começou, a famosa estação de bombeiros em Nova York, para se unir aos caça-fantasmas originais.

Os combatentes mais velhos criaram um laboratório ultrassecreto de pesquisa com o objetivo de elevar sua missão a um novo patamar. Mas, quando a descoberta de um artefato antigo desencadeia uma força do mal, os caça-fantasmas originais e os novos membros precisam unir forças para proteger suas casas e salvar o mundo de uma possível segunda Era do Gelo.

Os atores Finn Wolfhard (Trevor) e Mckenna Grace (Phoebe) retomam seus papéis como netos do membro original Egon Spengler, interpretado pelo saudoso Harold Ramis. Além disso, Carrie Coon e Paul Rudd interpretam Callie Spengler e Gary Grooberson, respectivamente. Bill Murray, Dan Aykroyd e Ernie Hudson também reprisam seus queridos personagens.

Gil Kenan, conhecido por sua produção e coautoria em "Ghosbusters: Mais Além", assume a direção e o roteiro desta sequência.

Quando Ghostbusters: Apocalipse de Gelo estreia no cinema?

O novo filme da franquia Caça Fantasmas tem data de estreia marcada para 22 de março.

Veja o trailer a seguir