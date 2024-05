Relembre o 'Super Size Me', quando Morgan Spurlock comeu apenas McDonald's por 30 dias

Como você ficaria se comesse McDonald's três vezes ao dia por um mês, aceitando sempre as opções de combos grandes? Foi essa curiosidade que levou Morgan Spurlock a ganhar sintomas de disfunção erétil, depressão e aumento significativo da gordura corporal, documentados no longa-metragem "Super Size Me: A Dieta do Palhaço", de 2004.

Nesta quinta-feira, 23, Morgan morreu por complicações de um câncer, aos 53 anos, na cidade de Nova York. A notícia foi confirmada pela família de Morgan, que não deu maiores detalhes sobre a doença à imprensa.

A produção foi indicada ao Oscar de 2005 na categoria de melhor documentário e abriu espaço para debater a obesidade nos Estados Unidos. Foi também um dos principais pontos para que a rede de fast food parasse de oferecer combos "super sizes" e passasse a comercializar opções mais saudáveis para crianças em seus combos do "McLanche Feliz".

À revista People, o irmão de Morgan lamentou a partida do astro e relembrou seu legado. "Foi um dia triste, quando nos despedimos de meu irmão. Morgan deu muito através de sua arte, ideias e generosidade. O mundo perdeu um verdadeiro gênio criativo e um homem especial. Estou muito orgulhoso de ter trabalhado junto com ele".

'Super Size Me: A Dieta do Palhaço'

O "Super Size Me: A Dieta do Palhaço" foi lançado em 2004 e mostra Morgan Spurlock em uma rotina de um mês comendo somente lanches do McDonald's, três vezes ao dia. Se fossem oferecidos a ele combos "super size" — com refrigerante de 1,2 L e fritas de 200 g —, ele também não poderia negá-los. Todos os dias, só poderia comer o que estivesse no cardápio do restaurante.

Para que o resultado do impacto dessa alimentação no corpo fosse fidedigno, ele realizou uma série de exames antes, durante e depois do experimento, com relatos diários de sua saúde. O documentário também explorou o lucro que as redes de fast food conquistam através do incentivo a má nutrição.

Ao longo dos dias, viu que os efeitos do experimento foram além da questão física e interferiram também em sua saúde mental. Em um mês, Morgan engordou quase 12 kg e teve aumento de 13% na massa corporal. Seu colesterol subiu para 230mg/dL — o ideal de saúde é abaixo de 190mg/dL — e ele apresentou acúmulo de gordura no fígado. O astro relatou, ainda, problemas como disfunção erétil e sintomas fortes de depressão.

O filme rendeu uma sequência em 2017, intitulada "Super Size Me - O Frango Nosso de Cada Dia", explorando os bastidores da indústria avícola. Além de seu trabalho marcante na direção e produção de documentários, Spurlock também era conhecido por outros projetos controversos e engajados, explorando temas como guerra, imigração e impacto das grandes corporações.

Durante sua vida, Spurlock produziu quase 70 filmes e séries, tendo dirigido "Where in the World Is Osama Bin Laden?" (2008) e "Freakonomics" (2010).