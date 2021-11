Os Caça-Fantasmas: elenco original se sente como 'convocados da reserva'

O novo filme "Caça-Fantasmas" é um assunto de família dentro e fora da tela, já que o roteirista e diretor Jason Reitman está apresentando a franquia de seu pai a uma nova geração.

Jason disse que tinha os personagens de "Caça-Fantasmas – Mais Além" na cabeça há muito tempo e que quando apresentou a ideia a Ivan Reitman, que dirigiu os dois primeiros filmes, seu pai chorou.

"Um dia eu soube como seria o final do filme, e é assim que eu sei que vou fazer algo", contou Jason na estreia do filme em Nova York na noite de segunda-feira. "Eu sabia que estava na hora."

No novo título, vemos uma mãe solteira interpretada por Carrie Coon se mudar com os dois filhos para uma cidade pequena para se reaproximar do lado da família do pai, de quem se afastou. Eles acabam descobrindo coisas que nunca poderiam ter imaginado.

Os "Caça Fantasmas" originais, Bill Murray, Dan Aykroyd e Ernie Hudson, voltam a vestir os uniformes e disseram ter se alegrado com a experiência.

"Eu me senti convocado da reserva para voltar ao serviço, me mostrar à altura e cuidar das coisas", disse Aykroyd.

Coon ressaltou os elementos de empoderamento feminino e de amor no filme.

"Adoro que o centro da nossa história seja uma menina cientista meio nerd. Acho que isso é um convite maravilhoso para o futuro", disse.