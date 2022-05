Gaules bate recorde de Casimiro ao atingir 710 mil espectadores na Twitch

O streamer Alexandre Borba Chiqueta, conhecido como Gaules, bateu o recorde de espectadores simultâneos da Twitch no Brasil ao transmitir jogo do campeonato de Counter-Strike do time brasileiro de eSports Imperial.

A transmissão de Gaules passou de 710 mil espectadores. O recorde anterior era do streamer carioca Casimiro Miguel, que alcançou 545 mil espectadores na Twitch ao assistir e reagir ao primeiro episódio da série "Neymar - O Caos Perfeito", da Netflix.

Emocionado, Gaules comemorou o feito durante a live. "Parabéns, comunidade brasileira. Isso daqui [recorde] é da comunidade brasileira. Não tem eu, não tem nós, é nosso. Ninguém acredita. Só nós acredita nessa p****. E é por isso que a gente faz virar".

Foi pras cabeças. @Gaules acaba de bater o recorde @Casimiro com 552 mil pessoas assistindo a @imperialesports simultaneamente! pic.twitter.com/OXLhYI7vGi — Jairo 'Foxer' Junior (@Foxer_JJ) May 16, 2022

Gaules transmite os maiores campeonatos de Counter-Strike, atraindo torcedores dos times brasileiros Furia, MIBR, Imperial e Godsent. Ele também diversifica seu conteúdo somando as temporadas completas da NBA, Stock Car e Campeonato Carioca. Mais de 62% do público de Gaules assiste a mais de 2 horas por dia ao conteúdo de streaming.

Em 2020, o streamer teve mais de 133 milhões de horas assistidas por 1,7 milhão de seguidores. No ano passado, quando o streamer viu seu número de seguidores chegar a 3,1 milhões e bateu seu próprio recorde, acumulando mais de 165 milhões de horas assistidas.

Quem é Gaules?

Gaules tem 38 anos e é um streamer, youtuber e ex-jogador profissional de Counter-Strike. O influenciador é formado em Marketing. Em 2007, foi campeão mundial de CS 1.6 como treinador da MIBR. Após aposentadoria e decepções profissionais, Gaules teve um quadro grave de depressão.

Ele, então, iniciou um tratamento psicológico e criou a Tribo, o seu canal na Twich. Com gameplays e conversas, Gaules encontrou na profissão de streaming uma forma de superar a doença.

Hoje, ele é um dos maiores streamers do mundo na Twitch e o maior influenciador de Counter Strike do Brasil. Em 2020 foi eleito Personalidade do Ano e Melhor Streamer do Ano no Prêmio eSports Brasil.

Recentemente iniciou um projeto com o Ronaldo Fenômeno, chamado "Fenômenos Podcast" e foi contratado como head de gaming do KaBum!.

LEIA TAMBÉM: