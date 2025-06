'Flopou'? Levantamento mostra os maiores fracassos de Hollywood desde 1978

Hollywood tem fama e não é por acaso, as produtoras dos Estados Unidos sabem como fazer filmes de sucesso e arrecadar milhões em bilheteria. Só em 2025, "Minecraft: o Filme" faturou US$ 423.9 milhões nas salas de cinema, enquanto o live-action de "Lilo & Stitch" e o terror "Pecadores" ficaram com US$ 388.1 milhões e US$ 277.4 milhões, respectivamente. Os dados foram divulgados pelo Box Office Mojo, do IMDb, site especializado na coleta de informações do setor.

Entretanto, como já diz o ditado, para cada sucesso, pelo menos um ou dois fracassos precisam acontecer. Prova disso é o levantamento da Business Insider, que coletou as piores bilheterias do cinema desde 1978.

Ao longo das décadas, produções rejeitadas pela crítica — como ‘Rei Arthur: A Lenda da Espada’ — e até filmes que mais tarde viraram ‘cult’, falharam em atrair o público e deixaram prejuízos milionários para os estúdios. O próprio ano de 2025 tem sido atípico para a indústria do cinema. Títulos que prometiam sucesso, como "Thunderbolts*", acabaram frustrando as expectativas, enquanto "Elio", nova animação da Pixar, marcou um recorde negativo ao registrar a pior estreia da história do estúdio: apenas US$ 35 milhões em bilheteria mundial.

Ainda assim, ‘flops’ desse tipo estão longe de ser novidade em Hollywood. Separamos abaixo os mais marcantes, segundo estudo do Business Insider.

Os maiores fracassos da história do cinema

2024: "Megalopolis"

Francis Ford Coppola investiu recursos próprios e contraiu pelo menos US$ 100 milhões em empréstimos para tirar o projeto do papel. Mesmo com um elenco forte e o prestígio do diretor, o longa arrecadou apenas US$ 14,3 milhões no mundo, diante de um orçamento estimado em US$ 120 milhões, de acordo com a Variety.

2023: "The Marvels"

Foi o segundo ano consecutivo em que a Disney liderou a lista de maiores prejuízos do cinema. A sequência de “Capitã Marvel”, que havia ultrapassado a marca de US$ 1 bilhão, ficou aquém das expectativas e arrecadou US$ 206 milhões, contra um custo de produção de mais de US$ 450 milhões (entre marketing e orçamento). A Forbes calculou perdas de US$ 237 milhões.

2022: "Mundo Estranho"

Segundo a Deadline, foi o maior fracasso de bilheteria daquele ano. A animação da Disney, com vozes de Jake Gyllenhaal e outros nomes conhecidos, estreou com apenas US$ 18 milhões em um feriado prolongado e gerou um prejuízo estimado em US$ 197 milhões.

2021: "Mundo em Caos"

Apesar dos protagonistas Tom Holland e Daisy Ridley, o filme não atraiu o público. Com um orçamento de US$ 125 milhões, a bilheteria ficou em US$ 26,5 milhões. Poucos meses depois, Holland recuperaria o prestígio comercial com “Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa”, que faturou US$ 1,9 bilhão e se tornou a oitava maior arrecadação na história do cinema.

2020: Pandemia e streaming

A crise da COVID-19 tornou difícil — e até um pouco injusto — apontar um único grande fracasso no cinema, já que muitos lançamentos foram direto para plataformas digitais. Filmes como “Mulan”, “Tenet”, “Soul”, “Mulher-Maravilha 1984” e “Dois Irmãos” sofreram os efeitos de salas de cinema fechadas e da mudança de hábito do público.

2019: "Playmobil: O Filme"

O filme abriu com apenas US$ 670 mil em mais de duas mil salas nos Estados Unidos, tornando-se um dos piores desempenhos já registrados para um lançamento em grande escala. A Box Office Mojo indica que a bilheteria doméstica somou apenas US$ 1,1 milhão, frente a um orçamento de US$ 75 milhões.

2018: "Máquinas Mortais"

Inspirado em uma série de livros de ficção científica, o longa apresentou uma proposta ousada, com cidades móveis em um mundo pós-guerra. A ideia não convenceu o público. O filme estreou com US$ 7,5 milhões e perdeu 76% da audiência na semana seguinte. Segundo a Deadline, o prejuízo ultrapassou os US$ 100 milhões.

2017: "Rei Arthur: A Lenda da Espada"

Mais uma tentativa de modernizar a lenda do Rei Arthur que não encontrou seu público. O filme arrecadou US$ 15,4 milhões no fim de semana de estreia e acumulou perdas estimadas em pelo menos US$ 150 milhões, segundo o Hollywood Reporter.

2016: "Ben-Hur"

A nova versão do clássico de 1959 teve recepção negativa e nota de 25% no Rotten Tomatoes. A arrecadação global ficou abaixo de US$ 100 milhões, insuficiente para cobrir os custos elevados de produção e marketing.

2015: "Pan"

A prequela de “Peter Pan” já enfrentava críticas antes da estreia, principalmente pela escolha de Rooney Mara como uma personagem indígena. De acordo com a Vulture, o prejuízo para a Warner Bros pode ter chegado a US$ 150 milhões.

2014: "A Lenda de Oz: O Retorno de Dorothy"

A animação arrecadou apenas US$ 3,7 milhões no fim de semana de estreia e somou US$ 19 milhões em todo o mundo, o que representa apenas 27% do custo estimado de produção. A Forbes detalhou o desempenho ruim, enquanto o The Wrap revelou acusações de desvio de verbas nos bastidores.

2013: "47 Ronin"

Inspirado em uma lenda japonesa, o filme foi alvo de críticas por escalar Keanu Reeves como protagonista. O orçamento chegou a US$ 175 milhões, mas a bilheteria global somou apenas US$ 151 milhões.

2012: "John Carter"

A divulgação confusa — muitos desconheciam que a trama envolvia um veterano da Guerra Civil transportado a um planeta habitado por gigantes — prejudicou o desempenho. A Disney informou um prejuízo de US$ 200 milhões no segundo trimestre por causa do longa, segundo o Hollywood Reporter.

2011: "Marte Precisa de Mães"

A animação teve desempenho considerado desastroso para os padrões da Disney. Entre os fatores citados estão a estética desconfortável da técnica de captura de movimento, o título pouco atrativo para meninos e uma trama considerada assustadora para o público infantil. A Time estimou prejuízo de US$ 196 milhões em valores atualizados.

Anos 2000

2010 – "O Quebra-Nozes: A História Que Ninguém Contou (3D)"

Arrecadou US$ 17 milhões frente a um orçamento de US$ 90 milhões.

2009 – "O Elo Perdido "

Déficit de US$ 31,3 milhões.

2008 – " Speed Racer "

Arrecadou US$ 93 milhões; orçamento era de US$ 120 milhões.

2007 – "A Volta do Todo Poderoso "

Orçamento de US$ 175 milhões; receita ficou bem abaixo do necessário.

2006 – " Poseidon "

Perdeu US$ 83 milhões nas bilheteiras.

2005 – " Ameça Invisível - Stealth "

Prejuízo de US$ 111,7 milhões.

2004 – "O Álamo "

Perda estimada de mais de US$ 146 milhões (cerca de US$ 200 milhões hoje).

2003 – "Sinbad: A Lenda dos Sete Mares "

Prejuízo de US$ 125 milhões; quase levou a DreamWorks à falência.

2002 – "Pluto Nash "

Após péssimos testes, Eddie Murphy não fez divulgação; orçamento perdido.

2001 – "Final Fantasy "

Perdeu quase US$ 95 milhões.

2000 – "Titan A.E."

Prejuízo de US$ 100 milhões levou ao fim da Fox Animation.

Anos 1990

1999 – "O 13º Guerreiro"

Orçamento de US$ 160 milhões; arrecadou US$ 61 milhões.

1998 – " Beloved"

Disney teve prejuízo após queda de 50% na bilheteria na segunda semana.

1997 – " The Postman"

Faturamento de US$ 18 milhões com orçamento de US$ 80 milhões.

1996 – " Mary Reilly"

Arrecadou US$ 12 milhões; orçamento estimado em US$ 47 milhões.

1995 – " Cutthroat Island"

Arrecadou pouco mais de US$ 10 milhões; orçamento de US$ 98 milhões.

1994 – " North"

Bilheteria de US$ 7 milhões com orçamento de US$ 40 milhões.

1993 – " Addams Family Values"

Faturamento inferior à metade do primeiro filme da franquia.

1992 – " Hero (Accidental Hero)"

Recepção morna e desempenho fraco nas bilheteiras.

1991 – " Hudson Hawk"

Prejuízo estimado de quase US$ 90 milhões.

1990 – "The Bonfire of the Vanities"

Arrecadou US$ 15,6 milhões contra orçamento de US$ 47 milhões.

Anos 1980

1989 – "Cadillac Cor-de-Rosa "

Bilheteria de US$ 12 milhões; orçamento estimado em US$ 19 milhões.

1988 – "As Aventuras do Barão Munchausen "

Prejuízo de US$ 38,5 milhões.

1987 – " Ishtar"

Arrecadou US$ 14 milhões após custar US$ 51 milhões.

1986 – "Howard, o Super-Herói "

Fracasso levou o presidente da Universal a se demitir.

1985 – "Revolução "

Bilheteria de US$ 358 mil frente a um orçamento de US$ 28 milhões.

1984 – " Cotton Club"

Orçamento de US$ 58 milhões; arrecadou cerca da metade.

1983 – " Krull"

Fraco desempenho frente ao orçamento de US$ 47 milhões.

1982 – " Inchon"

Orçamento de quase US$ 50 milhões; prejuízo estimado em US$ 41 milhões.

1981 – "Uma Estrada Muito Doida"

Perdeu US$ 22 milhões; foi o filme de comédia mais caro da época.

1980 – "O Portal do Paraíso"

Prejuízo tão grande que levou à venda do estúdio United Artists.

Anos 1970