'Eu, a Patroa e as Crianças': elenco de famoso seriado é abalado pela morte de três atores

"Eu, a Patroa e as Crianças" é uma das séries de comédia de maior sucesso no Brasil, conhecida por aqueles que cresceram em frente à TV no início dos anos 2000.

A produção, que estreou em 2001 e foi ao ar até 2005, narra a vida de uma família de classe média alta, liderada por Michael Kyle (Damon Wayans), que também é o criador do projeto.

Durante suas cinco temporadas, a série enfrentou diversos períodos de luto por causa da morte trágica de alguns de seus membros do elenco.

O primeiro e um dos mais notáveis a falecer foi o ator Gary Coleman, famoso por seu papel como Arnold em "Diff’rent Strokes" (conhecido no Brasil como "Arnold"). Gary morreu após sofrer uma hemorragia intracraniana decorrente de uma queda em sua casa. Em "Eu, a Patroa e as Crianças", ele apareceu como o namorado de Kady em um sonho e também como um entregador de pizza.

Em 2013, James Avery, o Tio Phil (conhecido pelo seriado "Maluco no Pedaço") faleceu devido a complicações após uma cirurgia cardíaca. A sua morte gerou grande comoção mundial. Avery fez uma participação em "Eu, a Patroa e as Crianças" como o professor Joseph Neal, em 2005.

Outra perda significativa foi a do cantor e ator Lou Rawls, que teve uma participação especial na série como Laminade Manathe, o médico que realizaria uma colonoscopia em Michael Kyle. Ele faleceu em 2006, aos 72 anos, devido a complicações de um câncer de pulmão.

Por último, a atriz e comediante Betty White, que faleceu aos 99 anos em 31 de dezembro de 2021. Ela foi encontrada morta em seu apartamento, e a causa do falecimento não foi divulgada. Em "Eu, a Patroa e as Crianças", Betty interpretou a empregada da família, sempre proporcionando cenas memoráveis ao longo do seriado.

Relembre a história de 'Eu, A Patroa e As Crianças'

O dedicado pai de família Michael Kyle engravidou Janet quando ela ainda era adolescente. Após se casarem, tiveram três filhos, mas as experiências de sua própria juventude o levam a nutrir um medo profundo de que seus filhos enfrentem os mesmos desafios. Assim, ele idealiza uma família tradicional, embora a realidade em que vive seja bastante diferente. Sua esposa não é uma dona de casa típica, mas sim uma profissional em ascensão; seu filho adolescente é um ávido fã dos grandes nomes do rap; sua filha de 15 anos não esconde sua falta de recato e faz de tudo para chamar a atenção dos garotos; e a caçula, longe de ser dócil e obediente, é uma contestadora astuta, capaz de superar a argumentação do pai na maioria das vezes.

Onde assistir 'Eu, a Patroa e as Crianças' ?

Todas as cinco temporadas de "Eu, a Patroa e as Crianças" estão disponíveis para os assinantes da plataforma de streaming Disney+.