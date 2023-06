Ganhar para não fazer nada? Estudo paga R$ 100 mil para quem passar dois meses deitado

A agência espacial europeia existe desde 1975 e se dedica a explorar o espaço por meio de experimentos imersivos. O objetivo é levar as tripulações ao espaço com cada vez mais segurança. Esta vez, a pesquisa foi para descobrir o que o ciclismo ao ar livre pode fazer no corpo.

Os homens foram divididos em três grupos. Um deles não pedalava, o outro pedalava diariamente por trinta minutos, e o terceiro grupo combinava ciclismo com giro na centrífuga. Todos ficam deitados durante o experimento.

Os voluntários são acompanhados todos os dias com psicólogos. De acordo com a pesquisadora do experimento, estudos anteriores mostraram que os ossos e a força muscular são afetados. Ela conclui que isso afeta o coração, porem até certo ponto.