Meteoro ou lixo espacial? Luzes misteriosas são vistas no céu no interior de SP; veja vídeo

Luzes em movimento foram observadas no céu, na noite desta segunda-feira, 19, por alguns moradores da região de Campinas, interior de São Paulo. O fenômeno também pôde ser visto em mais cidades e no estado de Minas Gerais e Goiás.

Segundo relatos, as luzes de cores esverdeadas apareceram no céu e logo se apagaram. As primeiras informações é que trata-se de um "lixo espacial", segundo astrônomo do Observatório Municipal de Campinas.

Os primeiros indícios seriam de que as luzes seriam um meteoro, porem segundo o astrônomo da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Thiago Gonçalves, não poderia ser tal fenômeno, devido a fragmentação e duração das luzes no céu.

Veja o vídeos

🚨ATENÇÃO: Meteoro é visto entrando na atmosfera terrestre em vários estados brasileiros. pic.twitter.com/80ppRSVlTL — Astronomiaum (@Astronomiaum) June 20, 2023

O que é um meteoro?

Os meteoros são pequenos corpos celestes que se deslocam no espaço e entram na atmosfera da Terra, queimando parcial ou totalmente devido à ablação com a atmosfera terrestre e ao contato com moléculas de oxigênio. Este fenômeno deixa um risco luminoso no céu, que é popularmente chamado de “estrela cadente”.

Já o fenômeno da chuva acontece quando vários meteoros passam pelo céu noturno partindo aparentemente de um mesmo ponto: o radiante.

O que é lixo espacial?

São restos de satélites, foguetes e outros equipamentos utilizados para a exploração sideral, e que nunca foram recolhidos por seus donos. Há, atualmente, cerca de 9 mil toneladas de lixo espacial em órbita e o risco de colisão é crescente.

Em 2021, uma comissão da ONU se reuniu para debater o problema e tentar encontrar uma solução para o tráfego espacial. O Comitê para o Uso Pacífico do Espaço (COPUOS, na sigla em inglês) irá examinar uma vasta gama de tecnologias capazes de criar um sistema anticolisão colaborativo. O grande obstáculo para isso, no entanto, está na espionagem. Rivais espaciais de longa data, como Estados Unidos, Rússia e China, relutam em divulgar a posição de seus satélites.