Primeiro eliminado do BBB 24, Maycon hoje tem nome no Serasa e boletos atrasados

Primeiro participante a deixar o BBB 24, Maycon, ou 'tio da merenda', como também era conhecido, vem passando por uma situação financeira bastante difícil. Na sexta-feira, 26, ele desabafou nas redes sociais, dizendo que tem vários boletos acumulados, nome no Serasa e três cartões de crédito em atraso.

"Assim que tá a vida do ex-BBB“, ironizou. Em parte, o ex-brother coloca a culpa disso na Globo. Segundo o cozinheiro, o contrato com a emissora estaria o impedindo de realizar publicidades.

“Ninguém sabe como as coisas acontecem. Vocês todos já sabem até quando vai nosso contrato, eu não posso nem falar sobre isso. Sim, estamos sendo impedidos de trabalhar, de fazer publicidade. Estamos inclusive impedidos de receber lanches, pizza, esse tipo de coisa em casa“, disse.

“Tá muito ruim, tá péssimo. Tem um monte de gente falando sobre isso e eu cansei de me calar. Eu já chorei hoje e tenho chorado todos os dias“, continuou.

Maycon afirmou que era mais feliz antes da participação no programa, quando pelo menos tinha o emprego de merendeiro em uma escola públicar de Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

“Vocês que estão vendo a gente em show, passeando, comendo alguma coisa. Cada vez que a gente come alguma coisa, cada vez que a gente posta alguma coisa, a gente tem que pedir autorização para fazer isso. Precisamos mandar um e-mail, ou Whatsapp. E muitas vezes isso é negado“, afirmou.

“Isso tudo pra dizer pra vocês, como outros ex-brothers estão falando. Não está me faltando oportunidade, estão me bloqueando das oportunidades. A gente tá impedido de trabalhar, e as oportunidades vão se acabar com o tempo”, completou.

Mais brothers em situação apertada

Também na sexta-feira, Michel, Leidy Elin e Nizam falaram nas redes sociais sobre as dificuldades que estão enfrentando depois do BBB 24. Antes, Juninho e Lucas Buda também já tinham reclamado.

Em um post no X, um dos administradores da conta de Michel disse que não tem percebido oportunidades de trabalho para o ex-brother. “Confesso que eu, adm, pensei que as oportunidades chegariam para todos”, começou o texto. “Ainda que a gente saiba que poucos se destacam, não pensei que seria tão difícil pra maioria. Juro, vocês não sabem, mas todos ou estão devendo ou gastando o que não tem em busca de oportunidades”, completou.

Foi aí que Leidy Elin entrou no papo e, sem dar grandes detalhes, a ex-sister publicou uma mensagem demonstrando insatisfação: “Às vezes parece que estamos nadando para morrer na praia”. Na sequência, Nizam também deu a sua opinião: “Assim como a maioria, eu também pensei que muitas portas iriam se abrir, só não imaginava que seria na base da bicuda”.

Recentemente, Lucas Buda afirmou que tinha saído do reality endividado, sem condições de pagar os valores. “São poucas as oportunidades que tem, mas as que tem estou abraçando para fazer da melhor forma possível”, disse em uma entrevista à revista Quem. Já Juninho anunciou que estava voltando a trabalhar como motoboy.