"Estrela da Casa": Ana Clara vai comandar novo reality da TV Globo

A ex-BBB Ana Clara, de 26 anos, foi um dos assuntos mais falados no X (antigo Twitter) no Brasil na noite desta segunda-feira, 5. Ela foi anunciada como apresentadora de uma nova atração da TV Globo, o reality show musical "Estrela da Casa".

Quem divulgou a informação foi Tadeu Schmidt durante o Big Brother Brasil. O novo programa já havia sido anunciado, mas a escolha de Ana Clara como apresentadora ainda não havia sido revelada.

“Estou muito empolgada para esse projeto novo. Fiz tantas coisas aqui dentro da casa, nesses últimos anos, desde 2018, e estou muito empolgada para esse novo passo, de estar dividindo isso com vocês, dentro do estúdio do BBB, muito emblemático na minha vida”, disse Ana Clara.

Atualmente, a ex-BBB Ana Clara apresenta o “Mesacast BBB”, podcast diário sobre o reality do qual participou.