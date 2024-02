Em busca do amor ideal? Homem usa ChatGPT para encontrar futura esposa e viraliza

Achar um amor nos últimos tempos anda bastante difícil para as gerações mais jovens. Isso porque, para eles, encontrar as pessoas presencialmente é exaustivo e "dar match" com alguém realmente compatível em aplicativos de namoro está longe de ser uma tarefa simples. Mas o ChatGPT pode ajudar nisso.

Na última semana, um jovem russo de 23 anos, Alexander Zhadan, criou uma maneira criativa de encontrar o "match perfeito" via aplicativos. Ele recorreu e treinou o ChatGPT para filtrar mais de 5,2 mil perfis de mulheres em aplicativos de namoro, em busca da perfeita futura esposa. E não só conseguiu, como também obteve dicas da plataforma para pedi-la em casamento.

Conhecido nas redes sociais por usar o ChatGPT de forma criativa, Zhadan publicou a ideia no X (antigo Twitter) e o conteúdo viralizou. "Pedi uma garota em casamento que foi selecionada pelo ChatGPT; vínhamos nos comunicando há um ano. Para isso, o programa filtrou o perfil de outras 5.239 meninas, eliminou as que não tinham "match" com o meu perfil e deixou apenas uma. Vou contar como fiz esse sistema, quais problemas tive no processo e o que aconteceu com as outras meninas", disse ele na postagem.

Alexander Zhadan created a Tinder bot using ChatGPT that helped him match with over 5,000 women.

After filtering matches and scheduling dates, the bot even helped him propose to his chosen one (his now-wife).

PS: Where there's a will, there's a way 🫠 https://t.co/i02ZbB11d1

— Ashad (@ashadahmed_) February 5, 2024