Namoradas virtuais no ChatGPT estão incomodando a OpenAI

O GPTStore da OpenAI, que funciona como uma loja de IAs pré-programadas, encontra-se em uma situação controversa com a proliferação de chatbots orientados para o romance, apesar de claramente violarem as políticas de uso da empresa.

Tal como o protragonista do longa Blade Runner 2049 se relaciona com uma IA em forma de holograma, os usuários do ChatGPT parecem gostar de investir romanticamente com o serviço. Conforme relatado pelo Quartz na semana passada, esses chatbots, que não deveriam existir segundo as diretrizes da OpenAI, estão se tornando cada vez mais presentes na plataforma.

As políticas da OpenAI proíbem ferramentas dedicadas a fomentar companheirismo romântico ou conteúdo sexualmente explícito ou sugestivo.

Inicialmente, a empresa agiu rapidamente, removendo vários desses aplicativos, incluindo alguns com nomes como "Judy" e "Korean Girlfriend". No entanto, apesar dessas ações, novos chatbots semelhantes continuam surgindo.

Contudo, basta uma busca pela palavra-chave "girlfriend" para encontrar a existência de várias opções que parecem desrespeitar as regras da empresa, com nomes como "Nadia, minha namorada" e "Sua namorada Tiffany".

Além disso, a busca por termos relacionados à sexualidade no GPT Store traz resultados variados. Alguns, como o chatbot "Sexy Advisor", parecem enquadrar-se nas exceções da OpenAI para conteúdos sexuais "criados para fins científicos ou educacionais". No entanto, a presença de outros, como "SUCCUBUS - Sexy Enigmatic Woman-Enchanter of Men" e "Sexy", sugere uma violação das regras contra conteúdo sexualmente explícito.